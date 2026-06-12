Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (12/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (12) tem como destaque mais dois jogos da Copa do Mundo de 2026. Anfitriões do torneio, Canadá e Estados Unidos entram em campo pela primeira rodada da fase de grupos em busca de uma largada positiva diante de suas torcidas. A programação do dia também conta com partida válida pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 12 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV
22h – Estados Unidos x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
19h – Atlético-GO x CRB – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
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