Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (12/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A sexta-feira (12) tem como destaque mais dois jogos da Copa do Mundo de 2026. Anfitriões do torneio, Canadá e Estados Unidos entram em campo pela primeira rodada da fase de grupos em busca de uma largada positiva diante de suas torcidas. A programação do dia também conta com partida válida pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 12 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

22h – Estados Unidos x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Jogadores dos Estados Unidos comemorando gol diante a Alemanha, em amistoso pré-Copa (Foto: Jamie Squire/AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

19h – Atlético-GO x CRB – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.