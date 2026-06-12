Da anfitriã à surpresa europeia: Canadá e Bósnia fazem confronto inédito; veja curiosidades Seleções se enfrentam nesta quinta (12) em estreia na Copa do Mundo

Canadá e Bósnia se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. A partida marcará um confronto inédito na história, já que as duas seleções nunca se enfrentaram anteriormente.

Canadá e Bósnia se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. A partida marcará um confronto inédito na história, já que as duas seleções nunca se enfrentaram anteriormente.

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Além da estreia no Mundial, Canadá e Bósnia carregam histórias e curiosidades interessantes em suas trajetórias na Copa do Mundo. O Lance! reuniu os principais fatos que ajudam a contar a história das duas seleções antes deste duelo histórico.

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Canadá, a anfitriã e força emergente

O Canadá, uma das seleções anfitriãs da Copa do Mundo, busca se consolidar como uma das forças emergentes do futebol internacional. Sem a tradição de outras potências do esporte, os canadenses vivem um dos melhores momentos de sua história, impulsionados por uma geração talentosa que atua em importantes clubes do futebol europeu. Para muitos, trata-se da melhor safra de jogadores já produzida pelo país.

Esta é apenas a terceira participação do Canadá em Copas do Mundo. A seleção esteve presente anteriormente nas edições de 1986 e 2022, chegando agora ao seu segundo Mundial consecutivo. Nas duas ocasiões anteriores, porém, os canadenses não conseguiram avançar à fase mata-mata, sendo eliminados ainda na fase de grupos e terminando na última colocação de suas chaves. Com o apoio da torcida e uma equipe mais competitiva, o país espera escrever uma nova história em casa.

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Em busca da primeira vitória em Copas

Além de contar com o apoio de sua torcida, o Canadá entra em campo em busca de uma marca inédita: conquistar sua primeira vitória na história das Copas do Mundo. Nas seis partidas disputadas nas edições de 1986 e 2022, a seleção canadense foi derrotada em todas.

Na estreia do país em Mundiais, em 1986, os canadenses perderam para França, Hungria e União Soviética, encerrando a participação sem marcar nenhum gol. Já na Copa de 2022, apesar das derrotas para Bélgica, Croácia e Marrocos, a equipe conseguiu balançar as redes duas vezes.

Melhor geração do país

A geração considerada a melhor da história do futebol canadense é a principal esperança do país para surpreender na Copa do Mundo.

O principal nome da seleção é o lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique. Capitão da equipe e grande estrela do país, está fora da partida de estreia por lesão, mas a expectativa é de que esteja à disposição para os próximos compromissos do Mundial.

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Outro destaque é o atacante Jonathan David, principal referência ofensiva da equipe e uma das maiores esperanças de gols dos canadenses na competição. Além da dupla, a seleção conta com outros nomes experientes e com passagem por grandes ligas europeias, como o meio-campista Stephen Eustáquio, o volante Ismaël Koné e o zagueiro Derek Cornelius.

Encerrar jejum

Além de buscar sua primeira vitória em Copas do Mundo, o Canadá também tenta encerrar um longo jejum das seleções da Concacaf contra adversários europeus no torneio. As equipes da confederação que reúne América do Norte, América Central e Caribe não vencem seleções da Europa há 12 partidas em Mundiais.

A última vitória de uma seleção da Concacaf sobre um europeu em Copas aconteceu em 2018, quando o México surpreendeu ao derrotar a Alemanha por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. Desde então, os representantes da região acumularam uma sequência sem triunfos diante de equipes europeias.

Seleção Canadá (reprodução Instagram seleção)

Bósnia, a surpresa europeia

A Bósnia chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das grandes surpresas do continente europeu. Em meio às Eliminatórias da UEFA, consideradas as mais competitivas do futebol mundial por reunirem diversas seleções de alto nível, os bósnios conseguiram garantir vaga para apenas o segundo Mundial de sua história.

A única participação da seleção em Copas havia acontecido no Brasil, em 2014. Na ocasião, a Bósnia estreou no torneio e, apesar da eliminação ainda na fase de grupos, deixou boa impressão. A equipe fez partidas equilibradas contra Argentina e Nigéria, mas acabou derrotada em ambas. Na última rodada, venceu o Irã, conquistando a primeira vitória de sua história em Mundiais.

Para chegar à Copa de 2026, os bósnios precisaram superar o caminho mais difícil. A seleção garantiu a classificação através da repescagem europeia e avançou como azarão em dois confrontos de alto nível. Primeiro, eliminou o País de Gales, jogando fora de casa. Depois, protagonizou uma das maiores surpresas das Eliminatórias ao superar a Itália, que ficou fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva.

Veteranos remanescentes em Copas

A atual seleção da Bósnia conta com dois remanescentes da histórica participação na Copa do Mundo de 2014. Coincidentemente, ambos também estão entre os maiores jogadores da história do país e seguem sendo peças importantes da equipe mesmo mais de uma década depois.

O principal nome é o atacante e capitão Edin Džeko. Aos 40 anos, o veterano segue em atividade no futebol europeu e é a grande referência técnica da seleção. Ao longo da carreira, acumulou passagens de destaque por clubes como Manchester City, Inter de Milão e Roma. Maior artilheiro da história da Bósnia, Džeko é dúvida para a estreia da equipe no Mundial.

Outro remanescente de 2014 é o lateral-esquerdo Sead Kolašinac. Considerado um dos maiores nomes da história da seleção, o defensor construiu toda a sua carreira em alto nível no futebol europeu. Kolašinac teve passagens marcantes por Arsenal e Olympique de Marseille, além de atuar atualmente pela Atalanta. Experiente e líder dentro de campo, ele é uma das principais esperanças da Bósnia para fazer uma campanha histórica na Copa do Mundo.

Nunca disputou Eurocopa

Apesar de disputar sua segunda Copa do Mundo, a Bósnia carrega uma curiosidade pouco comum entre as seleções presentes no torneio: o país jamais participou de uma Eurocopa.

A seleção bósnia passou a competir oficialmente em 1992, com o fim da antiga Iugoslávia. Desde então, a equipe conseguiu se classificar para duas edições da Copa do Mundo, mas nunca obteve vaga para a principal competição de seleções da Europa.

Ao longo de sua história, a Bósnia bateu na trave em algumas campanhas de Eliminatórias da Eurocopa, mas não conseguiu confirmar a classificação. Dessa forma, a equipe possui a curiosa marca de ter disputado Copa do Mundo e nunca a Euro, algo raro entre as seleções do continente europeu.

Bósnia treinamento Copa Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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