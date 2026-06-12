logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Espanha chega à Copa do Mundo com longa série invicta e força para quebrar campanhas ruins

Fúria estreia no Mundial contra Cabo Verde, na segunda-feira (15)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

A seleção da Espanha, comandada por Luis de la Fuente e liderada no ataque por Lamine Yamal, chega à Copa do Mundo de 2026 credenciada por uma invencibilidade extensa, de 30 partidas, e pela conquista continental recente, a Euro de 2024. No entanto, carrega um desempenho abaixo do esperado em Mundiais desde que levantou a taça em 2010.

continua após a publicidade
  • Dibu Martínez no treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Dibu Martínez avança em recuperação e reforça a Argentina na estreia da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Chico Pedrotti e Bolívia Zica têm a missão de trazer histórias cômicas e inusitadas em jornada de duas semanas pelo México (Crédito: NWB)

    Desimpedidos aposta em cobertura descontraída da Copa do Mundo no México

    Fora de Campo
    Há 7 horas
  • Courtois - Croácia x Bélgica

    Astro da Bélgica indica aposentadoria da seleção após a Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 8 horas

    • Após o título mundial, a Fúria conseguiu somente três triunfos nas três edições seguintes da competição. Ao todo, foram 11 partidas disputadas somando as participações de 2014, 2018 e 2022.

    + Cucurella promete tatuagem bizarra em caso de título da Espanha na Copa do Mundo

    No Brasil, em 2014, a equipe foi superada pela Holanda por 5 a 1, pelo Chile por 2 a 0 e bateu a Austrália por 3 a 0. O resultado deixou La Roja fora ainda na primeira fase. Quatro anos mais tarde, na Rússia, venceu o Irã por 1 a 0 e ficou no empate com Portugal, 3 a 3, e com Marrocos, 2 a 2. Classificada às oitavas de final, acabou eliminada pelos donos da casa após igualdade em 1 a 1 no tempo normal e derrota por 4 a 3 nas cobranças de pênalti.

    continua após a publicidade

    No Catar, em 2022, a Espanha estreou aplicando 7 a 0 na Costa Rica. Em seguida, empatou em 1 a 1 com a Alemanha e foi derrotada por 2 a 1 pelo Japão, na etapa de grupos. Nas oitavas, despediu-se contra Marrocos depois de 0 a 0 no tempo regulamentar e revés de 3 a 0 nos pênaltis.

    A Espanha ergueu o troféu da Eurocopa de 2024 e ficou com o segundo lugar na Liga das Nações deste ano, ao ser superada por Portugal na decisão por pênaltis. O título ficou com a equipe de Cristiano Ronaldo após empate por 2 a 2 no tempo normal. Desde 2010, La Roja também conquistou a Eurocopa de 2012 e a Liga das Nações da temporada 2022/2023.

    continua após a publicidade
    Rodri, capitão da Espanha, comemorando título da Euro (Foto: Divulgação)
    Rodri, capitão da Espanha, comemorando título da Euro (Foto: Divulgação)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Fase especatular antes da Copa do Mundo

    O momento atual dá confiança à seleção espanhola para superar o histórico das últimas três Copas. La Roja atingiu a marca expressiva de 30 partidas sem derrota, feito inédito do time antes de uma Copa do Mundo.

    A estreia espanhola na Copa do Mundo de 2026 acontece nesta segunda-feira diante de Cabo Verde, em Atlanta, pelo Grupo H. A chave conta ainda com Uruguai e Arábia Saudita.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Casemiro e Raphinha se abraçam durante amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã
    Seleção BrasileiraBrasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022Há 8 minutos
    Camisa 1 de goleiro da Seleção Brasileira é pesadíssima (Foto: Lance!/ChatGPT)
    Seleção BrasileiraSabe todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentosHá 14 minutos
    Fora de CampoMusa da Copa de 2010, Larissa Riquelme elogia jogador do PalmeirasHá 23 minutos
    Neymar e Bruna Marquezine
    Copa do MundoNeymar e Marquezine, Piqué e Shakira: relembre ex-casais que 'causaram' em CopasHá 43 minutos
    Gabriel Magalhães utiliza tecnologia no treino da Seleção (Foto: Reprodução)
    Seleção BrasileiraTecnologia da NFL invade treino da Seleção antes da estreia na CopaHá 51 minutos
    MC Darlan na barreira do Vasco gravando o clipe de 'Oi, boa noite!' (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)
    Fora de CampoAutor do 'Oi, boa noite' dedica clipe a Rayan e manda recado a AncelottiHá 53 minutos

    Mais LANCE!

    Assan Ouédraogo rb leipzig alemanha
    Convocado da Alemanha revela conversa ao saber de vaga na Copa: 'Você está bêbado?'
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (12/06/2026)
    Donald Trump e Gianni Infantino
    Do medo ao prêmio da paz: como a relação entre Fifa e EUA se transformou após escândalo
    Doué, Dembélé e Barcola, da seleção da França, em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    Craques do PSG travam duelo por titularidade na França às vésperas da estreia na Copa do Mundo
    Paulo Andrade/Globo
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (12)?
    Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira - coletiva de imprensa - Copa do Mundo
    Zagueiro da Seleção detalha relação com a fama após convocação: 'Você que é o Ibañez?'
    abertura da Copa do Mundo de 2026 no México
    Copa do Mundo divide atenções com outro esporte nos Estados Unidos
    Minha superstição #6: Paulo Nunes revela como dará sorte à Seleção Brasileira
    BMO Stadium
    Abertura da Copa do Mundo no Canadá: onde assistir, horários e atrações
    A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Com duas vitórias, confira como ficou o Grupo A da Copa do Mundo
    México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo Estrella/AFP)
    Balanço do dia: abertura da Copa tem vitória do México e virada da Coreia do Sul
    Hwang In-Beom marcou o gol de empate da Coreia do Sul. (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Confira o primeiro golaço na Copa do Mundo
    Dibu Martínez no treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Dibu Martínez avança em recuperação e reforça a Argentina na estreia da Copa do Mundo