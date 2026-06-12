Espanha chega à Copa do Mundo com longa série invicta e força para quebrar campanhas ruins
Fúria estreia no Mundial contra Cabo Verde, na segunda-feira (15)
A seleção da Espanha, comandada por Luis de la Fuente e liderada no ataque por Lamine Yamal, chega à Copa do Mundo de 2026 credenciada por uma invencibilidade extensa, de 30 partidas, e pela conquista continental recente, a Euro de 2024. No entanto, carrega um desempenho abaixo do esperado em Mundiais desde que levantou a taça em 2010.
Após o título mundial, a Fúria conseguiu somente três triunfos nas três edições seguintes da competição. Ao todo, foram 11 partidas disputadas somando as participações de 2014, 2018 e 2022.
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No Brasil, em 2014, a equipe foi superada pela Holanda por 5 a 1, pelo Chile por 2 a 0 e bateu a Austrália por 3 a 0. O resultado deixou La Roja fora ainda na primeira fase. Quatro anos mais tarde, na Rússia, venceu o Irã por 1 a 0 e ficou no empate com Portugal, 3 a 3, e com Marrocos, 2 a 2. Classificada às oitavas de final, acabou eliminada pelos donos da casa após igualdade em 1 a 1 no tempo normal e derrota por 4 a 3 nas cobranças de pênalti.
No Catar, em 2022, a Espanha estreou aplicando 7 a 0 na Costa Rica. Em seguida, empatou em 1 a 1 com a Alemanha e foi derrotada por 2 a 1 pelo Japão, na etapa de grupos. Nas oitavas, despediu-se contra Marrocos depois de 0 a 0 no tempo regulamentar e revés de 3 a 0 nos pênaltis.
A Espanha ergueu o troféu da Eurocopa de 2024 e ficou com o segundo lugar na Liga das Nações deste ano, ao ser superada por Portugal na decisão por pênaltis. O título ficou com a equipe de Cristiano Ronaldo após empate por 2 a 2 no tempo normal. Desde 2010, La Roja também conquistou a Eurocopa de 2012 e a Liga das Nações da temporada 2022/2023.
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Fase especatular antes da Copa do Mundo
O momento atual dá confiança à seleção espanhola para superar o histórico das últimas três Copas. La Roja atingiu a marca expressiva de 30 partidas sem derrota, feito inédito do time antes de uma Copa do Mundo.
A estreia espanhola na Copa do Mundo de 2026 acontece nesta segunda-feira diante de Cabo Verde, em Atlanta, pelo Grupo H. A chave conta ainda com Uruguai e Arábia Saudita.
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