Com três expulsões, Wilton Pereira Sampaio beira 'recorde' de Copas Após expulsões e anúncio em inglês, brasileiro vira alvo de debate

O julgado brasileiro Wilton Pereira Sampaio iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 no centro de uma intensa polêmica global. Ao aplicar três cartões vermelhos logo no jogo de abertura entre México e África do Sul , o juiz distribuído o recorde absoluto de expulsões em uma partida inaugural na história dos mundiais. A marca impressiona ainda mais quando comparada aos torneios de 2018 e 2022 , edições que registraram apenas quatro exclusões ao longo de todas as suas 64 partidas .

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Com apenas noventa minutos de bola rolando em 2026, a atuação do juiz brasileiro atingiu quase o total de cartões vermelhos vistos em competições inteiras passadas, o que gerou forte contestação internacional.

A cronologia do jogo tenso

O festival de cartões vermelhos começou logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, quando o volante sul-africano Sifivelo Sithole recebeu a punição direta após cometer uma falta dura para interromper o contra-ataque mexicano.

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A situação da África do Sul piorou nos minutos finais do confronto, momento em que Themba Zwane também recebeu a ordem de exclusão. O atleta havia recebido apenas o cartão amarelo na jogada, mas Wilton Pereira Sampaio mudou a decisão e mandou o jogador para o chuveiro aos 38 minutos após a revisão do VAR identificar uma agressão.

A seleção do México também não terminou o duelo intacta, pois o zagueiro César Montes acabou expulso por conta de uma entrada forte que interrompeu um avanço promissor dos rivais.

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Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A sombra da "Batalha de Nuremberg"

A rigorosa atuação de Wilton Pereira Sampaio fez com que o confronto de abertura registrasse o maior número de exclusões em um único jogo desde o mundial de 2006, na Alemanha. Aquela histórica edição mantém o topo do ranking disciplinar com o incrível recorde de 28 cartões vermelhos distribuídos.

O torneio de 2006 também foi o cenário da partida com mais atletas mandados para a rua na história das Copas: o célebre duelo entre Portugal e Holanda pelas oitavas de final. O embate, que ficou eternizado com o apelido de "Batalha de Nuremberg", terminou com quatro jogadores expulsos, sendo dois integrantes de cada lado.

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