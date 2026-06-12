Vingança?! Quiñones comemorou gol do México com dancinha de Tshabalala na Copa de 2010 Atacante do México comemorou fazendo a comemoração mais icônica da Copa de 2010

Dezesseis anos após o histórico confronto na abertura do Mundial de 2010, México e África do Sul voltaram a se enfrentar em uma estreia de Copa do Mundo. Diferentemente do duelo de 2010, quando as equipes empataram em 1 a 1, desta vez o desfecho foi favorável aos latino-americanos. Diante de um público superior a 80 mil espectadores no Estádio Azteca, o atacante Juan Quiñones, autor do primeiro gol da competição em 2026, aproveitou a revanche para resgatar um momento histórico do primeiro jogo e usou uma má lembrança dos mexicanos contra os sul-africanos.

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Um dos momento de maior repercussão da partida aconteceu após o primeiro gol mexicano. O atacante Julian Quiñones abriu o placar, e na hora de comemorar decidiu reproduzir a dança feita pelo atacante Siphiwe Tshabalala, gesto que se tornou memorável na Copa de 2010, quando o sul-africano marcou contra o próprio México no jogo de abertura daquele torneio.

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Veja o vídeo da comemoração de Quiñones em 2026 e a de Tshabalala em 2010 e abaixo:

Julián Quiñones IMITÓ HOY AQUEL MÍTICO FESTEJO DE TSHABALALA en 2010, justamente ante México en el partido inaugural del Mundial.



Espectacular. 😮‍💨🇲🇽🇿🇦 pic.twitter.com/AgNGrUoq8E — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 12, 2026

A "vingança" tardia de Quiñones aconteceu 16 anos depois do empate por 1 a 1 ocorrido em Joanesburgo, há quase duas décadas. Naquela ocasião, o gol de Tshabalala foi um dos marcos inaugurais da primeira Copa disputada no continente africano.

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➡️ O que significa estampa na camisa do México usada na estreia da Copa do Mundo?

Panorama do Grupo A

Julian Quinones (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Com o resultado positivo, o México assume a liderança momentânea do Grupo A, e dispara na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Por outro lado, a África do Sul se vê pressionada a buscar uma vitória na próxima rodada para se manter com chances matemáticas de classificação.

O México enfrentará a Coreia do Sul na próxima quinta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), enquanto a África do Sul pega a República Tcheca no mesmo dia, às 13h.

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