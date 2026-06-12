logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vingança?! Quiñones comemorou gol do México com dancinha de Tshabalala na Copa de 2010

Atacante do México comemorou fazendo a comemoração mais icônica da Copa de 2010

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 07:30
Favorite o Lance! no Google
Julian Quinones comemorando o gol do México contra a África do Sul (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)
Julian Quinones comemorando o gol do México contra a África do Sul (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

Dezesseis anos após o histórico confronto na abertura do Mundial de 2010, México e África do Sul voltaram a se enfrentar em uma estreia de Copa do Mundo. Diferentemente do duelo de 2010, quando as equipes empataram em 1 a 1, desta vez o desfecho foi favorável aos latino-americanos. Diante de um público superior a 80 mil espectadores no Estádio Azteca, o atacante Juan Quiñones, autor do primeiro gol da competição em 2026, aproveitou a revanche para resgatar um momento histórico do primeiro jogo e usou uma má lembrança dos mexicanos contra os sul-africanos.

continua após a publicidade
  • Neymar

    Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, Neymar publica foto na academia da Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 8 horas
  • Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

    Mbappé comenta saída de Deschamps da França: ‘Espero que seja a última Copa do Mundo’

    Copa do Mundo
    Há 10 horas
  • Lance!

    Astro de gigante alemão perderá estreia da Copa por lesão

    Copa do Mundo
    Há 10 horas

    • Um dos momento de maior repercussão da partida aconteceu após o primeiro gol mexicano. O atacante Julian Quiñones abriu o placar, e na hora de comemorar decidiu reproduzir a dança feita pelo atacante Siphiwe Tshabalala, gesto que se tornou memorável na Copa de 2010, quando o sul-africano marcou contra o próprio México no jogo de abertura daquele torneio.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Veja o vídeo da comemoração de Quiñones em 2026 e a de Tshabalala em 2010 e abaixo:

    A "vingança" tardia de Quiñones aconteceu 16 anos depois do empate por 1 a 1 ocorrido em Joanesburgo, há quase duas décadas. Naquela ocasião, o gol de Tshabalala foi um dos marcos inaugurais da primeira Copa disputada no continente africano.

    continua após a publicidade

    ➡️ O que significa estampa na camisa do México usada na estreia da Copa do Mundo?

    Panorama do Grupo A

    Júlian Quiñones México África do Sul Copa do Mundo
    Julian Quinones (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Com o resultado positivo, o México assume a liderança momentânea do Grupo A, e dispara na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Por outro lado, a África do Sul se vê pressionada a buscar uma vitória na próxima rodada para se manter com chances matemáticas de classificação.

    O México enfrentará a Coreia do Sul na próxima quinta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), enquanto a África do Sul pega a República Tcheca no mesmo dia, às 13h.

    continua após a publicidade

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores da Seleção jogam Warzone na concentração nos EUA (Foto: Reprodução Instagram)
    Seleção BrasileiraEntre videogames, truco e F-1: como a Seleção relaxa nos EUAHá 13 minutos
    Cristiano Ronaldo e Georgina noivos
    Fora de CampoDia dos Namorados: conheça as parceiras dos craques da Copa do MundoHá 21 minutos
    LancepédiaEstados Unidos 3 x 0 Paraguai na Copa de 1930: americanos atropelam no primeiro MundialHá 23 minutos
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Copa do MundoEspanha chega à Copa do Mundo com longa série invicta e força para quebrar campanhas ruinsHá 31 minutos
    Casemiro e Raphinha se abraçam durante amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã
    Seleção BrasileiraBrasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022Há 36 minutos
    Camisa 1 de goleiro da Seleção Brasileira é pesadíssima (Foto: Lance!/ChatGPT)
    Seleção BrasileiraSabe todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentosHá 42 minutos

    Mais LANCE!

    Musa da Copa de 2010, Larissa Riquelme elogia jogador do Palmeiras
    Neymar e Bruna Marquezine
    Neymar e Marquezine, Piqué e Shakira: relembre ex-casais que 'causaram' em Copas
    Gabriel Magalhães utiliza tecnologia no treino da Seleção (Foto: Reprodução)
    Tecnologia da NFL invade treino da Seleção antes da estreia na Copa
    MC Darlan na barreira do Vasco gravando o clipe de 'Oi, boa noite!' (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)
    Autor do 'Oi, boa noite' dedica clipe a Rayan e manda recado a Ancelotti
    Assan Ouédraogo rb leipzig alemanha
    Convocado da Alemanha revela conversa ao saber de vaga na Copa: 'Você está bêbado?'
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (12/06/2026)
    Donald Trump e Gianni Infantino
    Do medo ao prêmio da paz: como a relação entre Fifa e EUA se transformou após escândalo
    Doué, Dembélé e Barcola, da seleção da França, em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    Craques do PSG travam duelo por titularidade na França às vésperas da estreia na Copa do Mundo
    Paulo Andrade/Globo
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (12)?
    Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira - coletiva de imprensa - Copa do Mundo
    Zagueiro da Seleção detalha relação com a fama após convocação: 'Você que é o Ibañez?'
    abertura da Copa do Mundo de 2026 no México
    Copa do Mundo divide atenções com outro esporte nos Estados Unidos
    Minha superstição #6: Paulo Nunes revela como dará sorte à Seleção Brasileira
    BMO Stadium
    Abertura da Copa do Mundo no Canadá: onde assistir, horários e atrações
    A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Com duas vitórias, confira como ficou o Grupo A da Copa do Mundo