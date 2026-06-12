Convocado da Alemanha revela conversa ao saber de vaga na Copa: 'Você está bêbado?' Jovem meia entra na lista após lesão de Lennart Karl e convocação de Nagelsmann surpreende

Assan Ouédraogo, meia-atacante do RB Leipzig, foi pego de surpresa ao receber a ligação do técnico da Alemanha Julian Nagelsmann convocado o jogador para a Copa do Mundo. O atleta de 20 anos entrou na vaga de Lennart Karl, atacante que sofreu lesão muscular e foi cortado do Mundial. A euforia no momento da notícia foi tão grande que o treinador chegou a questionar se o atleta estava bêbado.

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- Eu estava deitado na espreguiçadeira, relaxando absurdamente. Meu pulso foi de 0 a 180 na hora. Saí correndo para um canto para que ninguém me ouvisse. Então ele me perguntou se eu estava bêbado. Mas eu não bebo - disse Ouédraogo, que estava de férias na Espanha.

O meia estava na pré-lista montada por Nagelsmann, mas não esperava ser acionado após a lesão de Karl. O jogador de apenas 20 anos não completou nem 15 minutos com a Alemanha e foi convocado pelo treinador apenas uma vez, mas convenceu que era o nome certo para completar o elenco. Nem a própria família acreditou inicialmente que a convocação era verdadeira.

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- Liguei imediatamente para minha mãe, mas ela não ouviu. Depois liguei para meu pai, mas ele também não atendeu. Então liguei para minha irmã mais velha, que a princípio não acreditou em mim. É uma honra incrível poder jogar na Copa do Mundo. Eu não esperava mais por isso. Foi uma explosão de emoções - disse o meia em entrevista.

Apesar da pouca minutagem em campo, 13 no total, Ouédraogo marcou um gol na goleada por 6 a 0 em cima da Eslováquia, válida pelas Eliminatórias da Copa em novembro do ano passado. A temporada do jogador também não é de números altos, que soma 25 partidas no total, seis gols marcados e quatro assistências. Além do gol único pela seleção principal, o meia-atacante marcou um pelo time sub-19 do seu país, e quatro pela Bundesliga, onde o atleta do RB Leipzig terminou na terceira posição.

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A temporada 2025/26 de Assan Ouédraogo mostra como a chegada à seleção para a Copa do Mundo é uma surpresa, já que no começo da temporada, em junho de 2025, o meia ainda disputava jogos pelo time de base, justamente onde balançou as redes. O jogador começou a ganhar minutos saindo do banco de reservas, mas lidou com duas lesões no começo desse ano e só voltou a atuar a partir de março. Na reta final, já assumiu a posição de titular na equipe comandada pelo técnico Werner Ole.

Com 1,91 metros, o jovem jogador tem a bola aérea como um dos seus pontos fortes, mas não é um atleta lento. Segundo a "Sky Germany", o nome de Assan Ouédraogo já foi ligado a clubes grandes da Inglaterra, que monitoram a situação do atacante, ainda que não tenha tido uma proposta. A Copa do Mundo pode ser uma nova vitrine para o atleta no futebol europeu.

Assan Ouédraogo atua no RB Leipzig, da Alemanha. (Foto: Reprodução/X/@RBLeipzig)

Carreira e herói pela Alemanha sub-17

Assan Ouédraogo nasceu em Mulheim, na Alemanha, em 2006, mas seus pais são de Burkina Faso, na África. O pai do meia-atacante era da seleção do seu país e atuava em um clube da segunda divisão do futebol alemão.

O meia-atacante iniciou a carreira no Shalke 04, um dos clubes mais populares da Alemanha. Em 2023, no período que iniciou sua trajetória no profissional, Ouédraogo defendeu a seleção alemã na Eurocopa sub-17. A equipe fez ótima campanha na fase de grupos, eliminou Suíça e Polônia no mata-mata e, diante da França, conquistou o título nos pênaltis. Assan Ouédraogo foi quem bateu a cobrança decisiva e deu o título continental para seu país.

Pelo Shalke 04, Assan Ouédraogo fez 17 jogos, com três gols e uma assistência, na temporada 2023/24. Depois, foi vendido por cerca de 10 milhões de euros ao RB Leipzig no começo da temporada 2024/25. Na primeira temporada pelo time da Red Bull, o meia fez apenas cinco jogos e não marcou gols.