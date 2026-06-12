logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Oh Hyeon-Gyu supera febre de 38 °C e garante virada da Coreia do Sul na Copa 

Em estado febril, atacante foi decisivo contra a República Tcheca na estreia.

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 10:24
Favorite o Lance! no Google
Oh Hyeon-Gyu celebra o gol da virada na estreia (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
Oh Hyeon-Gyu celebra o gol da virada na estreia (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

A Coreia do Sul estreou com o pé direito na Copa do Mundo de 2026 graças ao heroísmo de Oh Hyeon-Gyu. O atacante saiu do banco de reservas para selar a vitória por 2 a 1 contra a República Tcheca, em partida válida pelo Grupo A. O que torna o triunfo dos Tigres Asiáticos ainda mais impressionante é o drama vivido pelos bastidores: o jovem atleta revelou que entrou em campo em estado febril.

continua após a publicidade
  • Fachada do SoFi Stadium em preparação para a Copa do Mundo FIFA 2026, na Califórnia. (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

    Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos: onde assistir, horário e atrações

    Copa do Mundo
    Há 2 dias
  • Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Entenda como os cartões vermelhos podem decidir os destinos de México e África do Sul na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    Com duas vitórias, confira como ficou o Grupo A da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 8 horas

    • — Na verdade, antes da partida eu não estava me sentindo muito bem. Minha febre chegou a 38°C. Graças à comissão técnica e à equipe médica, que cuidaram muito bem de mim, consegui jogar — revelou o atacante sul-coreano.

    O gol da superação

    O jogador do Besiktas começou o embate entre os suplentes e foi acionado na etapa final para dar mais intensidade ao setor ofensivo. Aos 35 minutos do segundo tempo, a estrela do atacante brilhou. Oh Hyeon-Gyu surgiu livre na grande área tcheca e completou com precisão o cruzamento do meio-campista Hwang In-beom, virando o placar e garantindo os três pontos.

    continua após a publicidade

    Para o herói da noite, balançar as redes no maior palco do futebol mundial representa a realização de um sonho de infância. Ele destacou o papel dos atletas mais rodados em sua trajetória de amadurecimento profissional.

    — Só de participar da Copa do Mundo já é emocionante e gratificante. O técnico me deu a oportunidade de marcar um gol e sou muito grato por isso. Observei de perto as alegrias e tristezas que os jogadores mais experientes viveram. Foi por isso que eu realmente queria disputar este torneio. Essa foi a maior motivação da minha vida — desabafou o camisa 18.

    continua após a publicidade

    Cenário do Grupo A e próximos passos

    Com o resultado de 2 a 1, a Coreia do Sul encerra a primeira rodada na vice-liderança da chave. Os sul-coreanos somam os mesmos três pontos do México, mas ficam atrás no critério de saldo de gols. O triunfo mantém vivo o sonho de repetir, ou até superar, a campanha de 2022, quando a equipe alcançou as oitavas de final no Catar e caiu diante do Brasil.

    O próximo compromisso dos Tigres Asiáticos será um teste de fogo contra os donos da casa. A Coreia do Sul enfrenta o México na próxima quinta-feira (18/6), às 22h (de Brasília). No mesmo dia, às 13h, a República Tcheca busca a reabilitação contra a África do Sul, atual lanterna do grupo.

    🎁 Ganhe R$5 toda semana em aposta grátis na Superbet
    * É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lamine Yamal é o craque a Espanha (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)
    Fora de CampoCopa do Mundo: namorada de Yamal flagra momento íntimo do jogadorHá 13 minutos
    Bangu empatou com Marrocos em 1970 (Foto: Reprodução)
    Copa do MundoBrasil x Marrocos: as histórias que ligam o Bangu ao grupo da Seleção na Copa do MundoHá 26 minutos
    Fachada do SoFi Stadium em preparação para a Copa do Mundo FIFA 2026, na Califórnia. (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoAbertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos: onde assistir, horário e atraçõesHá 26 minutos
    Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    Fora de CampoMãe de Wilton Pereira Sampaio revela ansiedade em estreia da CopaHá 33 minutos
    Trionda bola da Copa do Mundo 2026 (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoSaiba como usar as novidades da Trionda no seu WhatsAppHá 43 minutos
    Dzeko em ação com Frattesi em Bósnia x Itália em disputa por vaga na Copa do Mundo
    Copa do MundoDa estreia no Brasil ao herói gandula: curiosidades da Bósnia e Herzegovina na CopaHá 44 minutos

    Mais LANCE!

    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Espanhóis projetam papel de Endrick na Copa: 'A grande esperança'
    Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Entenda como os cartões vermelhos podem decidir os destinos de México e África do Sul na Copa do Mundo
    'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Copa do Mundo: Rio de Janeiro resgata tradição de ruas pintadas em apoio à Seleção
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (12/6)
    Marcelo no estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
    Marcelo vive momentos de tensão e é retirado pela polícia após abertura da Copa
    Evento no Pacaembu terá diversas atrações durante a Copa do Mundo como a Escola de Samba da Mocidade Alegre. (Foto: Divulgação/ Lance!)
    É amanhã! Saiba como assistir à estreia Brasil na Copa no Festival Futebol & Samba
    Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Gabriel Britto/Lance!)
    Ativações, imersão e surpresa: saiba tudo sobre a Casa CazéTV na Copa
    Nomes como Leandro, Júnior Falcão, Sócrates e Zico marcaram época na Seleção Brasileira que encantou o mundo em 1982
    Como o Flamengo ajudou a escrever a história da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo
    Gabrielle, esposa do Gabriel Magalhães deu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Acervo Pessoal)
    Dia dos Namorados: conheça Gabrielle, esposa de Gabriel Magalhães, titular da Seleção
    Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    Tironi no Lance!: árbitro brasileiro vai bem na estreia da Copa, mas se complica no final
    FBL-EURO-2024-QUALIFIER-POR-BIH
    Motor de Portugal: como Bruno Fernandes pode ser um dos pilares da seleção na Copa
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (12)?
    Vingança?! Quiñones comemorou gol do México com dancinha de Tshabalala na Copa de 2010