Oh Hyeon-Gyu supera febre de 38 °C e garante virada da Coreia do Sul na Copa Em estado febril, atacante foi decisivo contra a República Tcheca na estreia.

A Coreia do Sul estreou com o pé direito na Copa do Mundo de 2026 graças ao heroísmo de Oh Hyeon-Gyu. O atacante saiu do banco de reservas para selar a vitória por 2 a 1 contra a República Tcheca, em partida válida pelo Grupo A. O que torna o triunfo dos Tigres Asiáticos ainda mais impressionante é o drama vivido pelos bastidores: o jovem atleta revelou que entrou em campo em estado febril.

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— Na verdade, antes da partida eu não estava me sentindo muito bem. Minha febre chegou a 38°C. Graças à comissão técnica e à equipe médica, que cuidaram muito bem de mim, consegui jogar — revelou o atacante sul-coreano.

O gol da superação

O jogador do Besiktas começou o embate entre os suplentes e foi acionado na etapa final para dar mais intensidade ao setor ofensivo. Aos 35 minutos do segundo tempo, a estrela do atacante brilhou. Oh Hyeon-Gyu surgiu livre na grande área tcheca e completou com precisão o cruzamento do meio-campista Hwang In-beom, virando o placar e garantindo os três pontos.

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Para o herói da noite, balançar as redes no maior palco do futebol mundial representa a realização de um sonho de infância. Ele destacou o papel dos atletas mais rodados em sua trajetória de amadurecimento profissional.

— Só de participar da Copa do Mundo já é emocionante e gratificante. O técnico me deu a oportunidade de marcar um gol e sou muito grato por isso. Observei de perto as alegrias e tristezas que os jogadores mais experientes viveram. Foi por isso que eu realmente queria disputar este torneio. Essa foi a maior motivação da minha vida — desabafou o camisa 18.

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Cenário do Grupo A e próximos passos

Com o resultado de 2 a 1, a Coreia do Sul encerra a primeira rodada na vice-liderança da chave. Os sul-coreanos somam os mesmos três pontos do México, mas ficam atrás no critério de saldo de gols. O triunfo mantém vivo o sonho de repetir, ou até superar, a campanha de 2022, quando a equipe alcançou as oitavas de final no Catar e caiu diante do Brasil.

O próximo compromisso dos Tigres Asiáticos será um teste de fogo contra os donos da casa. A Coreia do Sul enfrenta o México na próxima quinta-feira (18/6), às 22h (de Brasília). No mesmo dia, às 13h, a República Tcheca busca a reabilitação contra a África do Sul, atual lanterna do grupo.

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