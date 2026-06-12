Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (12/6) Os anfitriões Canadá e Estados Unidos fazem sua estreia

A Copa do Mundo de 2026 tem sequência nesta sexta-feira (12) com mais dois jogos válidos pela fase de grupos. Os anfitriões Canadá e Estados Unidos fazem suas estreias no torneio diante de Bósnia e Herzegovina e Paraguai, respectivamente, em confrontos importantes para a definição dos primeiros rumos de suas chaves.

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Além da expectativa pelas seleções da casa, a rodada marca a estreia de Paraguai e Bósnia e Herzegovina no Mundial. As quatro equipes entram em campo em busca dos primeiros pontos na competição.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta sexta-feira (12), com horários e onde assistir ao vivo:

16h – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

22h – Estados Unidos x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Jogadores do Canadá comemorando gol em amistoso (Foto: Reprodução/Instagram)

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