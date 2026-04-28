A cena é curiosa, mas relativamente comum no futebol moderno: durante um ataque promissor ou uma transição rápida no meio-campo, uma segunda bola rola para dentro das quatro linhas. A reação imediata de muitos torcedores, e até de alguns jogadores menos avisados, é levantar o braço e pedir a paralisação automática da partida para o juiz, acreditando que a presença de um elemento estranho invalida o lance. No entanto, o que as regras oficiais da International Football Association Board (IFAB) determinam sobre essa situação costuma surpreender quem acredita que o jogo deve ser interrompido imediatamente após qualquer invasão de objeto no gramado. O Lance! explica o que o árbitro deve fazer no caso de duas bolas em campo.

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Duas bolas em campo: Quando o árbitro deve (ou não) paralisar a partida

De acordo com a Regra 5 do futebol, que detalha minuciosamente os poderes e os deveres do árbitro, a simples presença de uma segunda bola, de um outro objeto estranho ou mesmo de um animal no campo de jogo não obriga a paralisação automática do confronto. A prioridade máxima da arbitragem e do regulamento é manter a fluidez e a continuidade da partida, evitando que paradas desnecessárias prejudiquem o espetáculo ou interrompam ataques perfeitamente legítimos. O árbitro tem a prerrogativa e o dever de deixar o lance seguir se julgar que a segurança e a justiça esportiva da disputa não estão ameaçadas por aquele corpo estranho no gramado, agindo com parcimônia antes de levar o apito à boca.

A palavra-chave que define a decisão do juiz em fração de segundos nesta situação é "interferência". O árbitro deve avaliar se a bola extra está afetando diretamente o andamento da jogada ou se ela é apenas um elemento neutro em uma zona morta do campo. Se a segunda bola estiver parada tranquilamente perto da bandeirinha de escanteio enquanto a ação acontece na entrada da grande área do lado oposto do campo, não há absolutamente nenhum motivo técnico ou legal para apitar. Nesse cenário, o árbitro sinaliza para que o jogo prossiga normalmente e aguarda a primeira oportunidade segura, como uma saída lateral ou falta, para solicitar que um gandula ou jogador retire o objeto indesejado sem quebrar o ritmo da competição.

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Por outro lado, o cenário muda drasticamente se a segunda bola entrar na zona ativa da disputa entre as duas equipes, tornando-se um obstáculo físico ou visual. Se a bola extra cruzar o caminho dos jogadores que estão correndo no lance, causar confusão evidente para o goleiro ou até mesmo tocar fisicamente na bola principal que está em jogo, a interferência está configurada de forma inegável pela regra. Nestes casos mais agudos, o árbitro é obrigado pelo regulamento a paralisar a partida imediatamente para remover a interferência e reiniciar o jogo, impedindo que qualquer equipe obtenha uma vantagem injusta ou que a integridade da jogada seja corrompida por um fator externo imprevisível.

Nos últimos anos, com a adoção quase universal de sistemas de reposição rápida e múltiplas bolas posicionadas em cones ao redor do gramado pelas grandes ligas mundiais, a ocorrência de duas bolas em campo simultaneamente aumentou de forma considerável. Gandulas apressados ou jogadores querendo cobrar um lateral rapidamente frequentemente jogam uma bola extra para dentro do campo no exato momento em que o atleta já pegou outra na mão. Compreender a fundo essa regra é essencial para entender por que os árbitros muitas vezes ignoram solenemente a bola extra e deixam lances cruciais se desenvolverem até a finalização a gol, priorizando o "espírito do jogo" sobre a burocracia técnica fria.

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O princípio da interferência direta

A aplicação correta da regra sobre duas bolas em campo depende inteiramente da interpretação subjetiva, porém técnica, do árbitro sobre o conceito de "interferência direta". Segundo as diretrizes da IFAB, uma interferência ocorre quando o objeto extra desvia a trajetória da bola oficial, bloqueia o movimento de um atleta que participa ativamente da disputa ou gera uma distração sonora ou visual que prejudica o desenvolvimento natural da jogada. Se os jogadores param de correr por estarem confusos sobre qual bola disputar, o prejuízo técnico é claro e a interrupção se torna obrigatória para preservar a equidade da partida.

Quando a paralisação é de fato necessária devido a essa interferência, o método de reinício é padronizado. Atualmente, as regras preveem que o árbitro dará uma "bola ao chão" a favor da equipe que tocou na bola principal por último no momento da interrupção. Este procedimento moderno substituiu o antigo lançamento ao ar disputado, garantindo que o time que detinha a posse não seja prejudicado por um erro de terceiros, como um gandula ou um torcedor. O reinício deve ocorrer exatamente no ponto onde a bola principal estava localizada quando o juiz interrompeu o lance, mantendo o desenho tático o mais próximo possível do original.

A exceção da regra: A situação do gol Iminente

Um dos pontos mais fascinantes da Regra 5 é a exceção voltada para a preservação do gol. A IFAB entende que o objetivo maior do futebol é o tento, e anular um gol por uma interferência mínima seria punitivo para o espetáculo. Assim, o regulamento especifica que, se a bola estiver caminhando para o gol e a presença da segunda bola (ou qualquer outro objeto) não impedir que um defensor ou o goleiro tente jogar a bola, o gol deve ser validado.

Isso significa que, se um atacante chuta e a bola, no caminho para a rede, raspa em uma segunda bola sem mudar drasticamente sua direção ou sem confundir a reação do goleiro, o árbitro deve confirmar o gol. Essa regra evita que torcedores ou gandulas mal-intencionados joguem objetos no campo na tentativa deliberada de anular um gol adversário. A validação depende da análise de que a interferência não foi "impeditiva" para a defesa, protegendo o mérito ofensivo da jogada.

A regra em ação: O caso histórico de Flamengo x Criciúma

Em 2024, o Campeonato Brasileiro registrou um dos casos mais inusitados sobre este tema. Na partida entre Flamengo e Criciúma, uma segunda bola foi lançada pela torcida e ficou parada na área. Enquanto o jogo seguia legitimamente, o volante Barreto, do Criciúma, decidiu chutar a bola extra contra a bola oficial que estava sob domínio do atacante Everton Cebolinha. A ação intencional de usar a segunda bola como um projétil mudou completamente a natureza da jogada.

A arbitragem, acertadamente, marcou pênalti a favor do Flamengo. A explicação é técnica: como a segunda bola estava parada e não interferia na jogada, o jogo era legal. No momento em que um jogador utiliza um objeto (no caso, a bola extra) para atingir a bola em jogo ou um adversário, ele comete uma infração de "arremessar um objeto", o que resulta em tiro livre direto ou pênalti se ocorrer dentro da área. O lance serviu de aula prática sobre como a presença da bola é neutra, mas a interação deliberada do atleta com ela gera punições severas.

O sistema de múltiplas bolas

A modernização das competições de elite, como a UEFA Champions League e a Copa Libertadores, trouxe o sistema de múltiplas bolas para aumentar o tempo de bola rolando. Gandulas são instruídos a repor a bola instantaneamente para evitar a "cera" e manter a intensidade. No entanto, essa velocidade operacional exige que os árbitros sejam mais resilientes à presença de bolas excedentes. Muitas vezes, uma bola é reposta enquanto a que saiu ainda está voltando ao gramado por outro setor.

O protocolo atual exige que o quarto árbitro e os delegados da partida coordenem os gandulas para que a retirada de bolas extras seja feita de forma silenciosa e rápida, sem que o árbitro central precise intervir. A orientação da FIFA é clara: o juiz deve ter "frieza analítica". O apito só deve ser utilizado como último recurso, garantindo que o protagonismo da partida permaneça com os atletas e que a fluidez tática, tão valorizada no futebol contemporâneo, não seja interrompida por detalhes irrelevantes para o desfecho da disputa esportiva.

O papel do VAR em situações de duas bolas

Com a chegada do Árbitro de Vídeo (VAR), a análise de interferência ganhou uma nova camada de precisão. O VAR pode intervir se um gol for marcado ou um pênalti for sofrido em uma jogada onde a segunda bola tenha causado uma interferência clara que o árbitro de campo não percebeu. No entanto, se a bola extra estava em campo mas não teve impacto no lance do gol, o VAR não deve sugerir a anulação, seguindo o mesmo princípio de interferência direta aplicado no campo.

Essa tecnologia ajuda a evitar injustiças em casos onde a confusão visual é sutil para o olho humano, mas clara nas câmeras lentas. A regra, portanto, evoluiu para ser interpretativa, focando menos na "pureza do gramado" e mais na "verdade esportiva". O futebol moderno aceita a imperfeição da presença de objetos estranhos, desde que estes não alterem o destino final da bola oficial ou a capacidade dos competidores de disputá-la em igualdade de condições.