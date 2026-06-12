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Espanhóis projetam papel de Endrick na Copa: 'A grande esperança'

Diario AS repercutiu a briga pela camisa 9 na Seleção

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 09:25
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito (Foto: Ira L. Black/AFP)

O atacante Endrick ganhou destaque na imprensa espanhola às vésperas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em reportagem publicada nesta sexta-feira, o jornal espanhol "Diario AS" classificou o jogador como "a grande esperança" do futebol brasileiro e analisou o papel que ele pode desempenhar durante o torneio sob o comando de Carlo Ancelotti.

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    Segundo o veículo, a principal dúvida da comissão técnica para a estreia está concentrada na posição de centroavante. Com Vini Jr e Raphinha considerados titulares do setor ofensivo, a disputa pela vaga restante envolve Endrick, Matheus Cunha e Igor Thiago.

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    Apesar da expectativa em torno do jovem atacante, a publicação aponta que Matheus Cunha aparece como favorito para iniciar a competição entre os titulares. O atacante do Manchester United é visto como um dos jogadores de maior confiança de Ancelotti desde o início de seu trabalho na Seleção.

    Disputa aberta no comando do ataque

    De acordo com o Diario AS, a preparação brasileira para a estreia foi realizada em Nova Jersey, onde Ancelotti vem ajustando os últimos detalhes da equipe. O jornal destaca que fatores como pressão na saída de bola, intensidade sem posse e contribuição defensiva pesam na escolha do treinador para a posição de referência ofensiva.

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    Nesse cenário, Cunha surge em vantagem. Já Igor Thiago também recebeu elogios da publicação após sua atuação diante do Egito. O atacante do Brentford foi citado pela capacidade de atuar dentro da área e oferecer alternativas diferentes ao ataque brasileiro.

    Mesmo com a concorrência, Endrick continua sendo tratado como um dos jogadores mais observados do elenco. O jornal ressalta que a expectativa da comissão técnica é administrar sua evolução de forma gradual, sem acelerar etapas no desenvolvimento do atacante.

    Trecho do texto do Diario AS sobre Endrick (Foto: Reprodução/Diario AS)

    Tradução: "Sempre se disse que ele não deve apressar seu desenvolvimento, mas sim progredir gradualmente à medida que se vê evoluindo como jogador. Ele é a grande esperança, sim; mas para esta Copa do Mundo, presume-se que os papéis principais devam ser preenchidos por outros", escreveu o Diario AS.

    Outro ponto destacado pelo periódico espanhol é a capacidade de Endrick atuar em diferentes funções ofensivas. Embora dispute espaço como centroavante, o atacante também é visto como uma opção para jogar mais recuado, aberto pelos lados ou até formando dupla de ataque em determinados momentos das partidas.

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    Endrick, Raphinha e Lucas Paquetá conversam após o fim do jogo amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
    Endrick, Raphinha e Lucas Paquetá conversam após o fim do jogo amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Segundo o AS, o brasileiro reúne características que permitem diferentes encaixes dentro do sistema de Ancelotti. O jornal destaca que Endrick já demonstrou capacidade para atuar como segundo atacante, ponta pela direita e até como referência mais centralizada, além de apresentar facilidade para se associar a outros jogadores do setor ofensivo.

    A publicação ainda avalia que, dependendo do contexto das partidas, o atacante pode aparecer em formações alternativas ao lado de Vini Jr ou ocupando uma faixa mais central do campo, ampliando o leque de opções da comissão técnica durante o Mundial.

    Em sua análise, o Diario AS afirma que o jogador representa uma das maiores expectativas do país e reúne características capazes de torná-lo peça importante durante o torneio, mesmo que sua participação inicial seja mais controlada.

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