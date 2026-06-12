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Craques do PSG travam duelo por titularidade na França às vésperas da estreia na Copa do Mundo

Deschamps ainda tem dúvidas na escalação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 05:40
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Doué, Dembélé e Barcola, da seleção da França, em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
Doué, Dembélé e Barcola, da seleção da França, em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

A poucos dias da estreia contra Senegal na Copa do Mundo de 2026, a seleção francesa ainda tem uma dúvida importante em seu setor ofensivo. Didier Deschamps parece ter praticamente definido a base da equipe, mas uma vaga segue em disputa: quem completará o quarteto de ataque ao lado de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

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    Os candidatos são Désiré Doué e Bradley Barcola, companheiros de Paris Saint-Germain. Embora Doué tenha largado na frente após o encerramento da temporada europeia, o cenário mudou durante os amistosos preparatórios e a concorrência segue aberta às vésperas do Mundial, de acordo com o "L'Équipe"

    Inicialmente, Doué aparecia como favorito para ocupar o lado esquerdo do ataque francês. A ausência de Hugo Ekitike, cortado após grave lesão no tendão de Aquiles, ampliou ainda mais suas chances de começar entre os titulares.

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    No entanto, o desempenho do jovem atacante diante da Irlanda do Norte não empolgou completamente a comissão técnica. Apesar de ter participado da jogada do primeiro gol marcado por Michael Olise e demonstrado boa movimentação para oferecer opções aos companheiros, faltou agressividade em alguns momentos do jogo.

    Internamente, existe a avaliação de que o jogador tende a buscar mais a bola nos pés, comportamento semelhante ao de Dembélé e Olise. Isso acaba reduzindo a profundidade do ataque francês e limita as opções de movimentação ofensiva.

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    Do outro lado da disputa está Bradley Barcola. Recuperado de uma lesão no tornozelo que o afastou da última Data Fifa, o atacante entrou bem nos amistosos e aumentou sua cotação junto à comissão técnica.

    Mesmo sem grande destaque ofensivo contra a Irlanda do Norte, Barcola chamou atenção pela intensidade sem a bola e pela disposição para ajudar defensivamente. Além disso, sua principal característica agrada a Deschamps: a capacidade de atacar espaços em velocidade e oferecer profundidade ao sistema ofensivo.

    Outro fator que joga a favor do ex-jogador do Lyon é o entrosamento com Mbappé. A avaliação interna é que a conexão entre os dois tem acontecido de forma mais natural do que a parceria entre o capitão francês e Doué.

    Apesar da pouca idade, Barcola ainda conta com uma vantagem importante na disputa. O atacante já participou da Eurocopa de 2024 com a seleção principal, enquanto Doué acumula experiência internacional principalmente pelos Jogos Olímpicos de Paris.

    Com isso, os últimos treinamentos antes da estreia contra Senegal serão decisivos para a definição da equipe titular. A tendência é que Mbappé, Dembélé e Olise sejam nomes certos no ataque francês. Resta saber qual dos dois jovens atacantes do PSG conquistará a confiança final de Deschamps para começar a caminhada da França na Copa do Mundo.

    Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
    Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

    França na Copa do Mundo

    A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

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