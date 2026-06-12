Ranking da Fifa muda após primeiros jogos da Copa do Mundo; entenda Janela de atualizações ficará aberta durante todo o torneio

O ranking da Fifa já foi atualizado após o primeiro dia de jogos da Copa do Mundo. Com isso, as vitoriosas seleções mexicana e coreana ganharam posições. A entidade máxima do futebol manterá a "janela de mudanças" aberta durante todo o torneio, em vez de promover alterações em dias e horários específicos.

continua após a publicidade

Raúl Jiménez comemora gol do México contra a África do Sul no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Situação de momento do ranking da Fifa

Após vencer a África do Sul, o México desbancou a Colômbia e subiu para a 13ª posição do ranking. A Coreia do Sul, por sua vez, ganhou logo três colocações com o triunfo sobre a Tchéquia, deixando Turquia, Equador e Áustria para trás e alcançando o 22º lugar. Contudo, as equipes ultrapassadas podem recuperar seus postos com eventuais vitórias em suas estreias na Copa.

Top-10 atual do ranking da Fifa:

Argentina - 1877.27 pontos Espanha - 1874.71 pontos França - 1870.70 pontos Inglaterra - 1828.02 pontos Portugal - 1767.85 pontos Brasil - 1765.86 pontos Marrocos - 1755.10 pontos Holanda - 1735.57 pontos Bélgica - 1742.24 pontos Alemanha - 1735.77 pontos

Messi comemora gol marcado contra a Islândia em amistoso; Argentina lidera o ranking da Fifa (Foto: Todd Kirkland / AFP)

+ Aposte nos próximos jogos da Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Funcionamento e imapcto da Copa do Mundo

Desde 2018, a Fifa adota o algoritmo SUM para montar o seu ranking de seleções. A fórmula atribui valor a cada resultado, de acordo com a pontuação das equipes antes do jogo e o placar obtido, sempre comparado ao que era esperado para o confronto. Além disso, cada competição tem um peso. A Copa do Mundo, evidentemente, tem o maior peso, que cresce a partir dos duelos das quartas de final. Assim, é esperado que o Mundial promova muitas mudanças na classificação.