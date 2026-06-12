logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ranking da Fifa muda após primeiros jogos da Copa do Mundo; entenda

Janela de atualizações ficará aberta durante todo o torneio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 12:35
Favorite o Lance! no Google
Coreia do Sul comemora gol contra a Tchéquia
Hwang In-beom comemora gol da virada da Coreia do Sul contra a Tchéquia no segundo jogo da Copa (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

O ranking da Fifa já foi atualizado após o primeiro dia de jogos da Copa do Mundo. Com isso, as vitoriosas seleções mexicana e coreana ganharam posições. A entidade máxima do futebol manterá a "janela de mudanças" aberta durante todo o torneio, em vez de promover alterações em dias e horários específicos.

continua após a publicidade
  • Gianni Infantino

    Quanto ganha Gianni Infantino? Fifa revela remuneração milionária

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • David e Dzeko (Fotos: Instagram David e Seleção Bósnia)

    Da anfitriã à surpresa europeia: Canadá e Bósnia fazem confronto inédito; veja curiosidades

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Facundo Medina em ação pela Argentina durante amistoso contra Honduras

    Técnico da Argentina indica substituto de Tagliafico na estreia da Copa

    Argentina
    Há 1 hora
    • Raúl Jiménez comemora gol em México x África do Sul pela Copa do Mundo 2026 (Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP)
    Raúl Jiménez comemora gol do México contra a África do Sul no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Situação de momento do ranking da Fifa

    Após vencer a África do Sul, o México desbancou a Colômbia e subiu para a 13ª posição do ranking. A Coreia do Sul, por sua vez, ganhou logo três colocações com o triunfo sobre a Tchéquia, deixando Turquia, Equador e Áustria para trás e alcançando o 22º lugar. Contudo, as equipes ultrapassadas podem recuperar seus postos com eventuais vitórias em suas estreias na Copa.

    Top-10 atual do ranking da Fifa:

    1. Argentina - 1877.27 pontos
    2. Espanha - 1874.71 pontos
    3. França - 1870.70 pontos
    4. Inglaterra - 1828.02 pontos
    5. Portugal - 1767.85 pontos
    6. Brasil - 1765.86 pontos
    7. Marrocos - 1755.10 pontos
    8. Holanda - 1735.57 pontos
    9. Bélgica - 1742.24 pontos
    10. Alemanha - 1735.77 pontos
    Messi comemora gol marcado contra a Islândia em amistoso; Argentina lidera o ranking da Fifa (Foto: Todd Kirkland / AFP)

    + Aposte nos próximos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Funcionamento e imapcto da Copa do Mundo

    Desde 2018, a Fifa adota o algoritmo SUM para montar o seu ranking de seleções. A fórmula atribui valor a cada resultado, de acordo com a pontuação das equipes antes do jogo e o placar obtido, sempre comparado ao que era esperado para o confronto. Além disso, cada competição tem um peso. A Copa do Mundo, evidentemente, tem o maior peso, que cresce a partir dos duelos das quartas de final. Assim, é esperado que o Mundial promova muitas mudanças na classificação.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Davies Canadá (reprodução Instagram)
    Copa do MundoDe campo de refugiados em Gana à elite do futebol europeu: conheça Alphonso Davies, estrela do CanadáHá 1 minuto
    Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown
    Seleção BrasileiraEscalação: Ancelotti mantém mistério nas laterais para Brasil x MarrocosHá 15 minutos
    Luca Zidane e Haaland pelas suas respectivas seleções (Foto: Reprodução)
    Copa do MundoDe Zidane a Haaland: os 'nepobabies' que vão disputar a Copa do Mundo de 2026Há 28 minutos
    Marwane Saadane
    Copa do MundoQuem são os jogadores chamados por Marrocos, rival do Brasil, após cortes por lesão na Copa do MundoHá 33 minutos
    Otamendi durante o hino nacional da Argentina em amistoso contra Honduras
    ArgentinaOtamendi abre o jogo sobre ambiente de trabalho com Messi na Argentina antes da CopaHá 55 minutos
    Canarinho chega ao treino da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Seleção BrasileiraCom caixa de som à la Neymar e dança com jornalistas, Canarinho faz a festa antes de treino da SeleçãoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Marcelo - lateral - Real Madrid (ESP)
    12 de junho ou de maio? Relembre a icônica resposta de Marcelo sobre seu aniversário
    Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá
    Rayan e Igor Thiago estreiam na Copa como os jogadores que mais valorizaram após convocação da Seleção; veja cenário
    Gianni Infantino
    Quanto ganha Gianni Infantino? Fifa revela remuneração milionária
    David e Dzeko (Fotos: Instagram David e Seleção Bósnia)
    Da anfitriã à surpresa europeia: Canadá e Bósnia fazem confronto inédito; veja curiosidades
    Facundo Medina em ação pela Argentina durante amistoso contra Honduras
    Técnico da Argentina indica substituto de Tagliafico na estreia da Copa
    Wilton Pereira Sampaio em México x África do Sul na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Com três expulsões, Wilton Pereira Sampaio beira 'recorde' de Copas
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Patch de estreantes é uma das novidades da Copa do Mundo de 2026
    O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras pelo campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
    Copa do Mundo: Bélgica x Egito será apitado por trio brasileiro; saiba quem são
    Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento sobre a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação / Fifa)
    Infantino zoa Itália: 'Talvez se classificasse com 64 seleções'
    Cerimônias de abertura da Copa do Mundo: veja onde assistir e horário
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
    Técnico da Espanha projeta estreia contra Cabo Verde na Copa e atualiza situação de Yamal
    FBL-EUR-NATIONS-POR-CRO
    Cristiano Ronaldo rebate críticas antes da estreia de Portugal: 'Não tem visto os jogos?'
    Titular da Bósnia é cortado por lesão antes da estreia na Copa do Mundo