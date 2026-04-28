Balanço do DM da Seleção: como chegam os possíveis convocados para a Copa

A três semanas da convocação para a Copa do Mundo, o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, precisa conviver com a incerteza sobre quantos dos seus escolhidos terão efetivamente condições de disputar o Mundial. Primeiro, ele perdeu Rodrygo. Agora, perdeu Éder Militão, e corre sério risco de ficar também sem Estêvão. Além deles, alguns jogadores estão em fase final de recuperação de lesões musculares e outros voltaram a atuar há pouco. E não custa lembrar que a temporada europeia está na reta final, enquanto por aqui os selecionáveis estão em meio às disputas do Brasileirão, da Libertadores e da Sul-Americana — ou seja, à mercê de novas contusões.

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➡️Militão passará por cirurgia na Finlândia e está fora da Copa do Mundo

Titular nas duas últimas Copas do Mundo, Alisson será o dono da camisa 1 mais uma vez este ano. Mas o goleiro não atua desde março, quando sentiu lesão muscular. Havia a expectativa de que ele finalmente atuasse pelo Liverpool no jogo de sábado (25), diante do Crystal Palace, mas o jogador assistiu de fora à vitória por 3 a 1.

Ainda na defesa, os laterais Wesley e Alex Sandro voltaram a atuar normalmente nos últimos dias, mas os dois ficaram entregues aos médicos em seus clubes por algumas semanas. O jogador da Roma ficou quase um mês afastado após sentir a coxa direita na derrota do Brasil para a França por 2 a 1, no fim de março, voltando a atuar apenas no final de semana. Ele deu uma assistência na vitória da Roma por 2 a 0 sobre o Bologna.

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Alex Sandro foi titular na goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, mas o lateral tem tido lesões físicas recorrentes. Foram três nos últimos nove meses, o que liga o alerta na Seleção Brasileira.

Fora do amistoso com os franceses após reclamar de desconforto no quadril, o zagueiro e capitão Marquinhos tem atuando normalmente desde então. O mesmo vale para Gabriel Magalhães, que ficou de fora da última Data Fifa por causa de uma lesão no joelho esquerdo e, depois, ficou mais um tempo fora por causa de desconforto muscular.

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Estêvão comemora gol com Bruno Guimarães em Brasil x Senegal; Seleção enfrenta série de lesões (Foto: Ian Kington/AFP)

Um dos jogadores que mais atuaram sob o comando de Ancelotti, Bruno Guimarães voltou a jogar em abril pelo Newcastle após ficar dois meses em tratamento e, não preocupa.

No ataque, Carlo Ancelotti já perdeu Rodrygo, e agora há o caso de Estêvão. Além deles, havia preocupação com Raphinha, que também se machucou a serviço da Seleção no amistoso com a França, em março. Ele deve voltar a treinar no Barcelona esta semana.

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