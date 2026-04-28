Europeus repercutem possível saída de Hulk do Atlético-MG

A possível transferência do atacante Hulk, de 39 anos, do Atlético-MG para o Fluminense ganhou repercussão na imprensa europeia. O jornal português "A Bola" deu destaque ao caso por conta da passagem do jogador pelo FC Porto, onde atuou entre 2008 e 2012 e viveu um dos melhores momentos de sua carreira.

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A nova investida do Tricolor voltou a ganhar força nos últimos dias. O Fluminense aguarda um desfecho entre o jogador e o Atlético-MG para concretizar a contratação. Hulk, inclusive, foi autorizado a se ausentar da derrota por 4 a 0 para o Flamengo, na última rodada do Brasileirão, após o Galo ter recebido uma proposta.

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A Bola também lembrou o regulamento do Campeonato Brasileiro, que impede um atleta de atuar por dois clubes diferentes na mesma edição caso já tenha realizado 13 jogos ou mais. Hulk disputou 12 partidas pelo Galo na competição.

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Chegada de Hulk é vista como reforço duplo no Flu

Segundo apuração do Lance!, Hulk e Atlético-MG decidiram em comum acordo por não completarem a 13ª partida. As partes vão se reunir nas próximas horas para sacramentar a saída, e o Fluminense avançará para concretizar a negociação após o sinal verde de ambos.

Internamente, a possível chegada de Hulk é muito desejada não só pela força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores jogadores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, seu papel de liderança e a experiência são vistos como diferenciais.

O atacante é observado como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. Hulk chegaria para aumentar o espírito vencedor da equipe, sendo tratado internamente como um reforço duplo – dentro e fora de campo.

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