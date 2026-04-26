Fluminense negocia contratação de Hulk, liberado pelo Atlético-MG

O Fluminense voltou a se movimentar nos bastidores pela contratação de Hulk, do Atlético-MG. O atacante ficou fora da lista de relacionados para a partida deste domingo (26), contra o Flamengo, após avanço nas tratativas envolvendo seu futuro. A ausência foi comunicada pelo próprio clube mineiro, que informou ter liberado o jogador para que ele pudesse resolver questões ligadas à carreira com tranquilidade.

continua após a publicidade

➡️Possível saída de Hulk do Atlético-MG choca torcedores: 'Não soube'

O caso ganhou força porque Hulk atingiu o limite de partidas no Campeonato Brasileiro que permite transferência para outro clube da mesma competição. O camisa 7 soma 12 jogos na atual edição. Caso entrasse em campo diante do Flamengo, não poderia defender nenhuma outra equipe no torneio em 2026. A informação foi dada inicialmente pelo "O Globo" e confirmada.

O Lance! apurou que o Tricolor tinha acerto encaminhado com jogador no início do ano. Por isso, negócio não deve ter problemas para ser concretizado. No entanto, a situação agora é um pouco diferente.

continua após a publicidade

Não existe mais uma disputa entre Hulk e Galo, o que pode mudar alguns termos do contrato. O Fluminense tem uma reputação no futebol brasileiro de agir com "hombridade" no mercado. Não deve haver uma tentativa de redução drástica na oferta de salário ou luvas ao atleta, apenas uma readequação ao cenário atual.

Ídolo do Atlético-MG, Hulk soma trajetória marcante desde o retorno ao futebol brasileiro. Desde 2021, tornou-se referência técnica da equipe mineira, acumulando gols, assistências e títulos. Mesmo aos 39 anos, segue valorizado no mercado nacional pelo desempenho e liderança.

continua após a publicidade

Hulk em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.