Hulk treina separado do elenco antes de reunião 'decisiva' com diretoria do Atlético-MG

Nesta segunda-feira (27), o atacante Hulk treinou separado do elenco do Atlético na Cidade do Galo. O camisa 7 se reapresentou normalmente após ser cortado da partida contra o Flamengo, mas realizou atividades à parte do restante do grupo.

Nesta segunda-feira (27), o atacante Hulk treinou separado do elenco do Atlético na Cidade do Galo. O camisa 7 se reapresentou normalmente após ser cortado da partida contra o Flamengo, mas realizou atividades à parte do restante do grupo.

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Também nesta segunda, o jogador e seu staff têm reunião marcada com a diretoria do clube alvinegro para definir sua situação. Hulk possui uma proposta do Fluminense, que busca sua contratação na janela de transferências do meio do ano.

O corte do atacante da partida contra o Flamengo ocorreu quando ele já estava no vestiário, pouco antes da partida. Hulk soma 12 jogos pelo Atlético no Brasileirão e, caso entrasse em campo mais uma vez, não poderia se transferir para outro clube brasileiro nesta temporada, conforme o regulamento da CBF. Segundo o CSO do clube, Paulo Bracks, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

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Hulk durante treinamento na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fluminense vê 'reforço duplo' com possível chegada de Hulk

Internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

Hulk é visto como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chegaria para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

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Texto por @pedro-paulo

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