A iminente chegada de Hulk ao Fluminense no meio do ano é necessária para o elenco tricolor, mas é preciso entender que o atacante não é o mesmo de anos atrás. O ídolo do Galo pode ser a liderança que falta na equipe para mudar de patamar e brigar por grandes títulos em 2026.

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Apesar dos 39 anos de idade, a questão física ainda não é um problema para Hulk. Em 2025, o atacante fez a segunda temporada com mais jogos na carreira: 61 no total, com 21 gols e nove assistências. O número de bolas na rede foi o menor desde que voltou ao Brasil, mas ainda seria suficiente para ser o artilheiro do Fluminense no ano.

O cenário atual não tem grande mudança. Hulk tem 22 jogos em 2026, número que o colocaria como terceiro jogador de linha com mais jogos no elenco do Fluminense. Até o momento, são cinco gols e três assistências.

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Dado esse contexto, Hulk chega para ser titular e peça-chave do time do Fluminense. A capacidade técnica e física do atacante ainda o credeciam como jogador de topo do futebol brasileiro. O ponto de atenção é que o Flu chegou em um nível de competitividade alto. Por isso, Hulk tem que chegar para ser mais uma referência, e não o dono do time.

Com o objetivo de brigar por todos os títulos em 2026, a responsabilidade dos jogos grandes não pode recair apenas sobre os ombros do ídolo do Galo. Savarino, Lucho Acosta, Martinelli e até Castillo e John Kennedy precisam assumir protagonismo e aparecer nos momentos decisivos também.

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A parte extracampo é onde Hulk pode fazer mais diferença e onde o Fluminense mais sente falta. O papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como lacunas no elenco atual. Hoje, o jogador com carreira de peso e perfil ativo de vestiário é o goleiro Fábio, que acaba perdendo um pouco de força por conta da posição.

Hulk é visto como capaz de preencher um espaço de exemplo de trabalho e competitividade deixado por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chegaria para ser o grande nome de peso do elenco, aquele que "vende camisa", e para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

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Hulk contra o Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Fluminense x Chapecoense

O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (26), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Savarino e John Kennedy para o Tricolor. Ênio balançou as redes para a equipe visitante.

Com o resultado, o Fluminense vai a 26 pontos e fica na terceira posição da tabela. A Chapecoense segue na lanterna, estacionada nos oito pontos. O próximo compromisso do time carioca é contra o Bolívar, na quinta-feira (30), pela Libertadores, na Bolívia. A equipe catarinense volta a jogar pelo Brasileirão no dia 3 de maio, contra o Bragantino.

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O primeiro tempo foi um bombardeio do Fluminense na meta de Anderson, grande destaque dos primeiros 45 minutos. Faltou qualidade para os jogadores tricolores definirem as chances. Com o passar do tempo, a arquibancada começou a ficar impaciente assistindo ao placar zerado contra um adversário completamente inofensivo.

Na segunda etapa o cenário era o mesmo até os dez minutos, quando o Fluminense conseguiu abrir o placar com Savarino, de pênalti. Depois disso, o Tricolor baixou a guarda e deixou a Chape empatar. Quase nos acréscimos, John Kennedy entrou e decidiu para o Flu.

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