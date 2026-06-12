Com duas vitórias, confira como ficou o Grupo A da Copa do Mundo México e Coreia do Sul venceram no dia de abertura do Mundial

A primeira rodada do Grupo A da fase de grupos da Copa do Mundo foi realizada nesta quinta-feira (11) com vitórias do México e da Coreia do Sul. No jogo de abertura do Mundial, os mexicanos dominaram os sul-africanos em um jogo marcado pela arbitragem do brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que expulsou três jogadores. Já os sul-coreanos viraram sobre a Tchéquia em um segundo tempo emocionante.

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México 2x0 África do Sul

O México estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026 ao vencer a África do Sul por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Diante de sua torcida, a equipe comandada por Javier Aguirre dominou a maior parte da partida e abriu o placar ainda no primeiro tempo com Julián Quiñones, após erro na saída de bola da seleção sul-africana. Antes do intervalo, os mexicanos ainda criaram outras oportunidades, enquanto a África do Sul levou perigo apenas em lances isolados.

Na segunda etapa, o cenário favorável aos anfitriões aumentou após a expulsão de Sithole, da África do Sul, aos quatro minutos. Com um jogador a mais, o México ampliou aos 21 minutos, quando Alvarado encontrou Raúl Jiménez livre para marcar o segundo gol da partida. Apesar da vantagem, os mexicanos também terminaram o jogo com dez atletas após a expulsão do zagueiro César Montes nos acréscimos.

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O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio teve atuação de destaque ao distribuir três cartões vermelhos durante o confronto. Além de Sithole, expulsou Zwane, da África do Sul, após revisão do VAR, e Montes, do México.

Raúl Jiménez comemora gol em México x África do Sul pela Copa do Mundo 2026 (Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP)

Coreia do Sul 2x1 Tchéquia

A Coreia do Sul venceu por 2 a 1 a Tchéquia na madrugada desta sexta-feira (12), no Estádio Akron, em Guadalajara (MEX), e encerrou a primeira rodada do Grupo A. Os gols foram marcados por Ladislav Krejci, pelos tchecos, e Hwang In-beom e Hyeon-gyu Oh, para os coreanos.

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Após primeiro tempo sem grandes chances, o segundo tempo começou com a Tchéquia abrindo o placar com Ladislav Krejci, que aproveitou "latereio" cobrado por Vladimír Coufal e cabeceou para abrir o placar aos tchecos. Porém, minutos depois, Hwang In-beom recebeu lançamento de Kang-in Lee, invadiu a área e fez golaço de cavadinha para empatar o duelo.

Nos minutos finais, Tomáš Souček até chegou a marcar o segundo gol da Tchéquia, mas foi marcado impedimento. Instantes depois, Hyeon-gyu Oh recebeu cruzamento rasteiro de Hwang In-beom e marcou o gol da vitória da Coreia do Sul, que segurou a pressão final dos tchecos nos acréscimos.

A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

Próximos jogos do Grupo A da Copa do Mundo

Tchéquia x África do Sul - 18 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

- 18 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) México x Coreia do Sul - 18 de junho, às 22h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX)

Tabela do Grupo A da Copa do Mundo

# Time P V E D SG GLS PTS 1 México 1 1 0 0 +2 2:0 3 2 Coreia do Sul 1 1 0 0 +1 2:1 3 3 Tchéquia 1 0 0 1 -1 1:2 0 4 África do Sul 1 0 0 1 -2 0:2 0

Grupo A – Classificação após a 1ª rodada.

Critério de desempate: confronto direto tem prioridade

Diferentemente do que acontece em muitas competições, a Fifa dará prioridade ao confronto direto para desempatar equipes com a mesma pontuação.

A ordem será a seguinte:

1 . Maior número de pontos conquistados nos confrontos entre as equipes empatadas; 2 . Melhor saldo de gols nos confrontos diretos; 3 . Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

Somente se o empate permanecer após esses três critérios é que entram em cena os números gerais da fase de grupos.

O que acontece se o empate continuar?

Caso duas ou mais seleções sigam empatadas após a análise do confronto direto, a Fifa utilizará os critérios gerais da campanha:

1 . Melhor saldo de gols em todos os jogos do grupo; 2 . Maior número de gols marcados; 3 . Melhor índice disciplinar (fair play).

O ranking de fair play leva em consideração cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e integrantes da comissão técnica ao longo da competição.

Se ainda assim não houver separação entre as equipes, o último critério será a posição mais recente no Ranking Mundial da Fifa. Ou seja, uma seleção poderá avançar de fase simplesmente por estar melhor colocada no ranking oficial da entidade.

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