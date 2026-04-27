Hulk e Atlético-MG se reúnem para concretizar saída para o Fluminense; detalhes

O Fluminense aguarda definição entre Hulk e Atlético-MG para concretizar a contratação do atacante. A proposta tricolor permanece em aberto desde as conversas iniciadas no começo do ano e voltou a ganhar força nos últimos dias.

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Com a proximidade do 13º jogo do jogador no Campeonato Brasileiro — limite que impediria uma transferência para outro clube da Série A na mesma edição — a diretoria do Flu procurou o estafe do atleta e também representantes do clube mineiro para entender se havia possibilidade de negócio para chegada no meio do ano.

Hulk e Atlético-MG decidiram em comum acordo por não completarem a 13ª partida. As partes vão se reunir nas próximas horas para sacramentar a saída. Os dois lados querem o encerramento do vínculo. Após o sinal verde do Galo e do jogador, o Fluminense vai avançar para concretizar a negociação.

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O Tricolor das Laranjeiras tem reputação no futebol brasileiro de agir com "hombridade" no mercado. Por isso, não deve haver uma tentativa de redução drástica na oferta de salário ou luvas ao atleta, apenas uma readequação ao cenário atual. O vínculo proposto anteriormente previa compromisso até o fim de 2027.

Fluminense vê 'reforço duplo' com possível chegada de Hulk

Internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

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Hulk é visto como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chegaria para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

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Hulk em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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