Atrito entre diretoria do Atlético e Hulk se arrasta há meses: relembre as polêmicas

A relação entre a diretoria do Atlético e Hulk já vinha sendo marcada por atritos há meses. Agora, a passagem do atacante pelo Galo parece se aproximar do fim, com capítulos finais conturbados que não refletem a idolatria construída pelo camisa 7 no clube mineiro. Hulk foi cortado da partida contra o Flamengo no último domingo (26), e negocia uma transferência para o Fluminense.

A relação entre a diretoria do Atlético e Hulk já vem sendo marcada por atritos há meses. Agora, a passagem do atacante pelo Galo parece se aproximar do fim, com capítulos finais conturbados que não refletem a idolatria construída pelo camisa 7 no clube mineiro. Hulk foi cortado da partida contra o Flamengo no último domingo (26), e negocia uma transferência para o Fluminense.

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Hulk 'descartado' e 'aposentado'?

O início das polêmicas remonta à virada do ano, especialmente nos primeiros dias de 2026. O Fluminense demonstrou interesse em Hulk e, segundo o camisa 7, isso só ocorreu porque o Atlético teria "descartado" o jogador e o colocado no mercado para uma possível transferência.

Além disso, o atacante afirmou ter se sentido desvalorizado esportivamente por uma proposta apresentada pelo clube. De acordo com Hulk, o Atlético estaria buscando "aposentá-lo" ainda neste ano, com uma série de ofertas que indicariam o encerramento de sua trajetória no clube já em 2026.

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Diante desse cenário, surgiram especulações de que o jogador teria pedido a rescisão contratual e estaria forçando sua saída. A hipótese, no entanto, foi negada de forma veemente pelo atleta, que garantiu que pretende cumprir seu contrato com o clube mineiro, válido até o fim de 2026.

Desempenho em campo reacendeu rumores

Após as polêmicas do início do ano perderem força, a temporada seguiu seu curso. No entanto, o então técnico Sampaoli passou a sacar Hulk da equipe titular, deixando o atacante no banco em boa parte dos jogos.

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A decisão foi interpretada como mais um indício de distanciamento entre o jogador e o Atlético. Após a demissão do treinador, em fevereiro, Hulk se manifestou publicamente, afirmando que o elenco tinha grande responsabilidade pela saída, em razão do desempenho abaixo do esperado. O camisa 7, inclusive, chegou a representar o grupo em um pedido de desculpas ao técnico.

Com a chegada de Domínguez, Hulk voltou a figurar entre os titulares. Ainda assim, as atuações ficaram aquém do esperado, e o atacante passou a ser questionado. Ele acumula um jejum de 14 partidas sem marcar gols, o segundo maior desde que chegou ao Atlético.

Desabafo na zona mista

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará na última semana, Hulk fez uma espécie de desabafo, abordando questões internas envolvendo sua relação com a diretoria e o ambiente no clube.

O atacante afirmou que, em conversas com "quem manda", ficou claro que sua saída do Atlético pode ocorrer ainda em 2026, seja no meio ou no fim da temporada. Ele também destacou que os salários estão em dia, mas revelou a existência de algumas pendências com o clube, sem entrar em detalhes por respeito à instituição.

Por fim, o camisa 7 indicou que poderá esclarecer melhor a situação após deixar o Atlético, quando, segundo ele, dirá "o que realmente precisa ser falado". Confira o que disse o jogador:

Cortado contra o Flamengo e negociações com o Fluminense

O episódio mais recente, e que pode ser decisivo na novela envolvendo Hulk e a diretoria, ocorreu no último domingo (26), quando o jogador foi cortado do duelo contra o Flamengo.

O atacante já estava no vestiário quando foi retirado da lista da partida. A justificativa é que Hulk soma 12 jogos pelo Atlético no Brasileirão e, caso atuasse em mais uma partida, não poderia se transferir para outro clube da Série A nesta temporada, conforme regulamento da CBF.

Segundo o CSO do clube, Paulo Bracks, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O dirigente também revelou que um clube brasileiro procurou o Atlético para negociar o jogador. De acordo com apuração do Lance!, o Fluminense é o interessado e negocia a contratação do atacante para a janela do meio do ano.

Hulk contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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