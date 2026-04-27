Fluminense vê 'reforço duplo' com possível chegada de Hulk; entenda

O Fluminense voltou a negociar a contratação de Hulk, do Atlético-MG. O atacante ficou fora da lista de relacionados do Galo para a partida deste domingo (26), contra o Flamengo, após avanço nas tratativas envolvendo seu futuro. O Lance! apurou que a chegada do jogador pode servir como "reforço duplo", agregando ao elenco tricolor dentro e fora de campo.

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O Flu tinha acerto encaminhado com jogador no início do ano. Por isso, negócio não deve ter problemas para ser concretizado. No entanto, a situação agora é um pouco diferente. Não existe mais uma disputa entre Hulk e Galo, o que pode mudar alguns termos do contrato.

O Fluminense tem uma reputação no futebol brasileiro de agir com "hombridade" no mercado. Não deve haver uma tentativa de redução drástica na oferta de salário ou luvas ao atleta, apenas uma readequação ao cenário atual.

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Internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

Hulk é visto como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chegaria para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

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Hulk no Maracanã contra o Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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