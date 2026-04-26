Espanhóis apontam preocupação com a Seleção de Ancelotti: 'Série de obstáculos'

A situação física do elenco da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 2026 tornou-se pauta na imprensa esportiva internacional. O jornal espanhol "As" publicou uma análise destacando os desafios do técnico Carlo Ancelotti diante de uma crescente lista de desfalques, a menos de 50 dias do início da principal competição de seleções. A publicação classifica o atual cenário como uma "série de obstáculos" para o comandante italiano, que precisará adaptar o seu planejamento tático sem a presença de peças fundamentais utilizadas durante o ciclo.

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Problemas de Ancelotti

O levantamento realizado pelo veículo europeu ressalta o impacto das contusões nos sistemas defensivo e ofensivo da equipe. A baixa mais significativa para o torneio é a do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, que sofreu uma recaída de uma lesão muscular na coxa e precisará de um tempo de recuperação estimado em quatro meses.

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No ataque, a seleção também lida com ausências definitivas para o Mundial, com os cortes confirmados de Rodrygo e do centroavante Vitor Roque, que precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico e demandará cerca de dois meses de reabilitação física.

Além das exclusões confirmadas, o diário espanhol aponta incertezas em relação a outros jogadores que compõem a base do time. O jovem Estêvão é tratado como dúvida devido a um impasse sobre o seu processo de recuperação. O Chelsea, clube do jogador, defende que a reabilitação ocorra nas instalações da equipe em Londres, enquanto o estafe do jogador deseja que o tratamento seja realizado no Brasil.

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Outra situação monitorada é a do goleiro Alisson, que se encontra em transição física final no Liverpool e adota uma postura de cautela extrema no clube inglês para garantir a sua presença na Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Conclusões

A publicação também analisou o impacto imediato dessas ausências nas escolhas técnicas de Ancelotti durante a última Data Fifa. Nos amistosos disputados contra a França e a Croácia, o treinador testou formações defensivas alternativas para suprir os desfalques, utilizando duplas de zaga compostas por Bremer e Léo Pereira no primeiro jogo, e por Marquinhos e Léo Pereira no segundo.

A avaliação do "As" indicou que a equipe apresentou vulnerabilidades no setor e não demonstrou a solidez necessária. A análise conclui que o treinador terá o desafio de construir um modelo de jogo eficaz em um curto espaço de tempo.

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