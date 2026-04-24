Técnico do Liverpool atualiza status de Alisson às vésperas da Copa do Mundo

Técnico do Liverpool, Arne Slot atualizou o status da lesão do goleiro Alisson às vésperas da Copa do Mundo. O jogador desfalcou a Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia, além de ter perdido os últimos seis jogos do clube inglês.

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- Alisson está próximo de voltar a jogar. Veremos se amanhã será muito cedo ou não. Freddie Woodman é uma opção e está definitivamente em forma - declarou Arne Slot na véspera do jogo entre Liverpool e Crystal Palace, pela Premier League.

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Caso não esteja apto para retornar contra o Crystal Palace, Alisson deve voltar a jogar pelo Liverpool contra o Manchester United, no dia 3 de maio, pela Premier League. O clube prega cautela para não antecipar etapas e correr o risco do brasileiro sofrer com uma nova lesão.

Alisson vive expectativa por Copa após perder últimas Datas Fifas

Titular nas duas últimas Copas do Mundo, Alisson vive a expectativa por disputar o Mundial nos Estados Unidos. No entanto, o goleiro precisa estar bem fisicamente para estar na lista final dos convocados por Carlo Ancelotti.

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Nas últimas três Datas Fifas, Alisson precisou desfalcar a Seleção Brasileira por conta de lesões musculares que o afetaram na atual temporada. Com isso, o atleta não participou dos amistosos contra Coreia do Sul, Japão, Senegal, Tunísia, França e Croácia.

Na "Era Ancelotti", Alisson fez os quatro primeiros jogos da Seleção Brasileira como titular nos jogos das Eliminatórias contra Equador, Paraguai, Chile e Bolívia. O atleta busca retomar seu lugar de titular com a Amarelinha após sete meses afastado.

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