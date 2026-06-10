Brasil 'exige respeito' às vésperas da Copa, destaca jornal espanhol Marca, da Espanha, também citou que a declaração de Olise incomodou

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira virou tema de destaque na imprensa espanhola. Em reportagem publicada nesta terça-feira (10), o jornal "Marca" destacou a reação do elenco às críticas recebidas nos últimos anos e apontou que o Brasil chega ao torneio disposto a recuperar o respeito que, na visão dos jogadores, foi colocado em dúvida.

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O veículo repercutiu declarações de nomes como Bruno Guimarães e Danilo, ressaltou a confiança gerada pela chegada de Carlo Ancelotti e afirmou que o grupo vê com incômodo a percepção de que a seleção pentacampeã não figura entre as principais favoritas ao título mundial. A publicação destacou especialmente as declarações de Bruno Guimarães após a vitória sobre o Egito, em amistoso preparatório para o Mundial.

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— Ninguém tem cinco estrelas no peito — afirmou o meio-campista, em referência ao histórico da Seleção nas Copas do Mundo.

Vestiário da Seleção vê críticas como combustível

De acordo com o Marca, a principal mensagem dentro do elenco é de união diante das desconfianças externas. O grupo reconhece que o ciclo recente foi marcado por mudanças de treinadores, oscilações de desempenho e resultados abaixo das expectativas, mas entende que o cenário atual é diferente.

O jornal também repercutiu declarações de Danilo, um dos jogadores mais experientes da equipe. O lateral admitiu que foi crítico de decisões tomadas nos últimos anos, mas afirmou enxergar mudanças positivas na estrutura do futebol brasileiro.

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— Eu era um crítico ferrenho, mas hoje preciso reconhecer a reestruturação que está acontecendo. É impossível não falar do sonho e da resiliência do povo brasileiro — declarou.

Na avaliação do periódico espanhol, a chegada de Carlo Ancelotti ajudou a fortalecer esse sentimento dentro do grupo. O treinador italiano foi apresentado como a figura capaz de dar organização a uma seleção que, segundo a análise, nunca sofreu por falta de talento individual.

Comentários externos incomodaram jogadores

Outro ponto destacado pelo Marca foi o desconforto causado por algumas declarações feitas por adversários antes do início da competição. Entre elas, comentários atribuídos ao francês Michael Olise, que geraram repercussão dentro da delegação brasileira.

O episódio foi citado como exemplo de um sentimento que ganhou força entre os jogadores: a percepção de que a Seleção perdeu parte do respeito que tradicionalmente carregava no cenário internacional.

Treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Para o jornal espanhol, a comparação com a Argentina campeã do mundo em 2022 também aparece com frequência entre os brasileiros. A lembrança serve como argumento de que favoritismo prévio nem sempre determina o vencedor de um torneio tão curto e imprevisível quanto a Copa do Mundo.

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