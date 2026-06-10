Revanche e estádio lendário agitam jogo de abertura da Copa entre México e África do Sul Em 2010, seleções se enfrentaram na inauguração do torneio disputado na África

México e África do Sul farão o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida reedita a inauguração de 2010 e abre a disputa de um grupo que promete equilíbrio. Em busca de comprovar o favoritismo e começar bem sua campanha dentro de casa, a seleção mexicana terá o apoio de milhares de torcedores.

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Apesar de estar marcado para as 13h (horário local), o confronto não deve causar grandes preocupações em relação ao temido calor. A previsão é de que a temperatura esteja entre 15º e 23º neste horário, com possibilidades de chuva. Outro receio sobre os duelos na Cidade do México é o intenso trânsito. Pensando nisso e também em facilitar a torcida da população, a presidente Claudia Sheinbaum suspendeu as aulas e incentivou que todos trabalhem de suas casas.

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Como chegam México e África do Sul?

México invencível em 2026

Já classificado antecipadamente para a Copa do Mundo por ser um dos três países-sede, o México teve ciclo mais tranquilo, sem disputar as Eliminatórias. Depois de campanha discreta na Copa América de 2024, venceu dois torneios entre seleções da América Central e do Norte: Gold Cup e Concacaf Nations League. Em 2026, a equipe mexicana ainda não perdeu, com vitórias nos últimos três amistosos. No mais recente, goleou a Sérvia por 5 a 1.

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O elenco mexicano tem figurinhas carimbadas, como o goleiro Guillermo Ochoa, que disputará sua sexta edição do Mundial, e o atacante Raúl Jiménez, com carreira de sucesso no futebol inglês. Também estão na convocação jogadores que atualmente defendem grandes clubes europeus, casos do centroavante Santiago Gimenez (Milan) e do meia Obed Vargas (Atlético de Madrid).

O técnico do time da casa desde 2024 é o mexicano Javier Aguirre, de 67 anos, com longa carreira em clubes mexicanos e espanhóis, além de experiências nas seleções japonesa e egípcia. Em 29 jogos à frente de "La Tri", soma 17 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

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África do Sul deixou última impressão ruim

A seleção sul-africana fez um bom ciclo para o Mundial, especialmente por ter conquistado a classificação como líder do Grupo C nas Eliminatórias, superando a Nigéria por um ponto. Na Copa Africana de Nações de 2024, conquistou expressivo terceiro lugar. Já na edição do torneio do ano seguinte, caiu nas oitavas de final. Desde então, não venceu nenhum dos quatro amistosos disputados. Após chegar à América do Norte, empatou com Nicarágua e Jamaica.

O jogador mais valioso da África do Sul, segundo o site especializado "Transfermarkt", é o centroavante Lyle Foster, do inglês Burnley. Fora isso, o elenco é composto majoritariamente por atletas dos dois maiores clubes do país africano: Orlando Pirates e Mamelodi Sundowns, time que impressionou no Mundial de Clubes do ano passado.

A equipe sul-africana é uma das várias que optaram por técnicos estrangeiros. O comandante é o belga Hugo Broos, de 74 anos, que já passou por clubes belgas, turcos, de diferentes países africanos e pela seleção de Camarões. Treinador da "Bafana Bafana" desde 2021, soma 28 vitórias, 18 empates e 10 derrotas em 56 partidas no cargo.

O sul-africano Lyle Foster, à esquerda, e o mexicano Raúl Jiménez, à direita (Fotos Franck Fife e Hector Vivas / AFP)

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Quem manda no grupo?

O Grupo A do Mundial promete bastante equilíbrio. Por ser um dos países-sede, o México foi cabeça de chave e "espantou" um dos possíveis "bichos-papões". Assim, batalhará com África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia pelas vagas no mata-mata.

Calendário do Grupo A:

1ª rodada: México x África do Sul - 11/06, às 16h (de Brasília)

1ª rodada: Coreia do Sul x Tchéquia - 11/06, às 23h (de Brasília)

2ª rodada: Tchéquia x África do Sul - 18/06, às 13h (de Brasília)

2ª rodada: México x Coreia do Sul - 18/06, às 22h (de Brasília)

3ª rodada: África do Sul x Coreia do Sul - 24/06, às 22h (de Brasília)

3ª rodada: Tchéquia x México - 24/06, às 22h (de Brasília)

Reedição de abertura da Copa marcante

México e África do Sul reeditarão o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2010. Apesar de ter ficado marcado especialmente pelo belo gol sul-africano, marcado por Tshabalala, o duelo terminou empatado por 1 a 1 após o lendário zagueiro Rafa Márquez garantir o empate mexicano. Agora, os mandos de campo se invertem. De um lado, os donos da festa tentam fazer bonito para a sua torcida. Do outro, os visitantes tentam estragar a festa, revidando o feito do rival de 16 anos atrás.

Relembre o marcante gol de Tshabalala na abertura de 2010:

Lendário e inacabado: o palco da abertura da Copa

Todos os 87 mil ingressos disponibilizados para o jogo de abertura foram vendidos, e agora só são comercializados em plataformas de revenda. Os bilhetes custavam entre US$ 353 (R$ 1.961) e US$ 706 (R$ 3.926), valores que variaram conforme o sistema de precificação dinâmica adotado pela Fifa.

O palco do jogo é o lendário Estádio Azteca, renomeado Estádio Banorte, que foi reformado para o Mundial. As obras causaram apreensão nos últimos meses, já que foram concluídas às vésperas do evento e sequer terminaram todas as mudanças inicialmente projetadas.

O estádio será o primeiro a receber três edições da Copa do Mundo, mas não terá em 2026 o mesmo destaque das anteriores, quando foi palco de finais e prestigiou momentos históricos de Pelé e Maradona. Em 1970, foi lá que o Brasil garantiu o tricampeonato em uma das grandes exibições de sua história, diante de 107 mil torcedores. Em 1986, além de conquistar o mundo para a Argentina no Azteca sob olhares de 114 mil pessoas, o ídolo argentino marcou no mesmo local os dois gols emblemáticos sobre a Inglaterra, um de mão e o outro arrancando desde o meio-campo.

Jogos da Copa do Mundo de 2026 no Estádio Azteca:

México x África do Sul (estreia) - 11/06 - 1ª rodada da fase de grupos Uzbequistão x Colômbia - 17/06 - 1ª rodada da fase de grupos México x Tchéquia - 24/06 - 3ª rodada da fase de grupos Equipe a definir x equipe a definir - 30/06 - oitavas de final Equipe a definir x equipe a definir - 05/07 - quartas de final

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Vale torcer pelo juiz na abertura da Copa?

O brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi anunciado pela Fifa como o árbitro do jogo de abertura da Copa do Mundo e terá os compatriotas Bruno Pires e Bruno Boschilia como auxiliares. O paraguaio Juan Gabriel Benítez será o 4º árbitro, enquanto o colombiano Nicolas Gallo comandará o VAR.

Esta será a terceira vez de Wilton em um Mundial. O goiano atuou no VAR em 2018, na Rússia, e apitou quatro jogos em 2022, no Catar. Na edição de 2026, além do trio do jogo de abertura, outros cinco brasileiros marcam presença no quadro da Fifa: Ramon Abatti Abel, Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves.