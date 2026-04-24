O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira (24) que o atacante Vitor Roque passará por uma cirurgia no tornozelo esquerdo após sofrer uma lesão no jogo contra o Jacuipense na quinta-feira, pela Copa do Brasil.

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A constatação da lesão foi feita após exames realizados pelo departamento médico do alviverde. Segundo apuração da reportagem, a lesão do atacante é a mesma do lateral Piquerez, que se machucou em amistoso com a seleção uruguaia na última Data Fifa. A tendência é que, assim como o defensor, Vitor Roque esteja pronto para jogar após a Copa do Mundo.

Segundo o Palmeiras, Vitor Roque sofreu uma "lesão da sindesmose do tornozelo esquerdo". Sindesmose do tornozelo é um conjunto de ligamentos que unem a tíbia e a fíbula na parte inferior da perna, mecanismo importante para manter a estabilidade das articulações. No momento da lesão, o atacante saiu de campo chorando na maca.

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O atacante havia se recuperado recentemente de uma lesão no tornozelo esquerdo, o mesmo problema que o tirou de campo na partida, e deixou o Allianz Parque com uma proteção na região. Diante do Jacuipense, Vitor Roque retornava ao time titular.

O lance aconteceu logo aos 15 minutos de jogo, perto da bandeira de escanteio, quando o camisa 9 sofreu falta Vicente Reis, que levou cartão amarelo. Na atual temporada, Vitor Roque disputou 18 partidas, sendo 11 como titular, com seis gols marcados e uma assistência. No recorte, o Palmeiras soma 15 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

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Vitor Roque deixou o gramado chorando após lesão em jogo contra a Jacuipense. (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

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