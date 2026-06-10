Brasil, Argentina e mais: conheça as estatísticas bizarras que desafiam a razão na Copa Tabus inacreditáveis e o mistério que une Bayern e Inter de Milão nas finais

Com a bola rolando na América do Norte para a maior Copa do Mundo de todos os tempos, os olhos do planeta estão voltados para os esquemas táticos modernos e a preparação física de elite das 48 seleções. No entanto, mesmo nesta nova era do futebol ultra-tecnológico, o Mundial de 2026 prova que certas leis invisíveis e tabus místicos do esporte continuam operando a pleno vapor nos bastidores dos gramados de Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Troféu da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

Quando examinamos a história e o desenrolar do torneio sob a ótica dos dados, a lógica muitas vezes dá lugar ao inexplicável, perpetuando marcas que desafiam a razão a cada nova rodada. Preparamos um levantamento com cinco das estatísticas mais impressionantes e bizarras da história das Copas do Mundo, que seguem assombrando e moldando o destino das seleções em 2026. Veja a lista:

O monopólio de Bayern e Inter de Milão

Esta é, sem dúvidas, uma das maiores e mais impressionantes coincidências do esporte mundial. Desde a Copa do Mundo de 1982, todas as finais do torneio, sem nenhuma exceção, tiveram pelo menos um jogador do Bayern de Munique e um jogador da Inter de Milão em campo (ou no elenco).

continua após a publicidade

Não importa quais países cheguem à grande decisão, sejam potências europeias ou gigantes sul-americanos, as duas diretorias na Alemanha e na Itália sempre encontram um motivo para comemorar antes mesmo de o jogo começar. O tabu resistiu a finais improváveis e se manteve firme até o último Mundial, consolidando-se como uma espécie de "lei invisível" do futebol.

A invencibilidade oculta da Holanda

A Holanda carrega a injusta fama de "vice histórica", mas os seus números recentes trazem uma marca impressionante. A seleção holandesa não perde um jogo em tempo regulamentar em Copas do Mundo desde 2006.

continua após a publicidade

Holanda e Portugal de 2006 ficou conhecida como a Batalha de Nuremberg (Foto: MARTIN BUREAU / AFP)

A última vez que a Laranja Mecânica foi superada nos 90 minutos tradicionais foi nas oitavas de final da Copa da Alemanha, em 2006, ao cair por 1 a 0 diante de Portugal. Aquela partida, inclusive, ficou conhecida como a "Batalha de Nuremberg", um dos confrontos mais violentos da história das Copas, que terminou com o recorde de 4 expulsos (dois para cada lado). Desde então, todas as eliminações holandesas (em 2010, 2014 e 2022) aconteceram ou na prorrogação ou na temida disputa por pênaltis.

Quem bate no Brasil, carimba o pódio

Eliminar a seleção mais vitoriosa de todos os tempos exige um preço alto, mas costuma garantir um lugar na história daquela edição. Uma escrita estatística mostra que, desde 1938, todo time que eliminou o Brasil em uma Copa do Mundo acabou terminando o torneio sendo campeão, vice ou terceiro colocado.

Ronaldo e Rivaldo beijam taça da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

O padrão é implacável:

França (1986, 1998, 2006), Alemanha (2014), Bélgica (2018) e Croácia (2022) seguiram caminhos de sucesso imediato no torneio após superarem a Amarelinha.

A única exceção milenar ocorreu na Copa do Mundo de 1934, quando a Espanha eliminou o Brasil nas oitavas e caiu nas quartas. Desde o Mundial seguinte, na França, a "maldição/bênção" nunca mais falhou.

O jejum relativo da Argentina contra gigantes

Esta estatística mexe com o brio dos hermanos e gera intensos debates nas mesas redondas, pois depende muito do conceito que se tem de "seleção de ponta". Guardadas as devidas proporções de peso de camisa, a Argentina passou um hiato de 36 anos sem vencer uma grande campeã mundial no tempo regulamentar em Copas.

A última vitória expressiva contra uma seleção do primeiro escalão de títulos (como Brasil, Itália, Alemanha, França ou Inglaterra) nos 90 minutos regulamentares havia sido no histórico 1 a 0 contra o Brasil nas oitavas de final de 1990 (com gol de Caniggia após jogada genial de Maradona).

Claudio Caniggia é um dos mais famosos vilôes do futebol brasileiro. Ele fez o único gol na derrota para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990, aproveitando belo lançamento de Maradona. O atacante driblou Taffarel antes de empurrar (Foto: Staff/ AFP)

Embora os argentinos tenham vencido a badalada e talentosa seleção da Bélgica nas quartas de final em 2014 por 1 a 0, os belgas não fazem parte do clube dos campeões do mundo, o que mantém a bizarrice estatística viva sob o ponto de vista histórico de títulos.

A Copa decidida na "sorte cega" de um menino

Imagine treinar anos, disputar Eliminatórias brutais e ver a vaga para o maior torneio do planeta ser decidida em um pedaço de papel. Em 1954, as seleções de Espanha e Turquia protagonizaram um dos desfechos mais bizarros da história do esporte.

Após três jogos eliminatórios intensos e nenhum vencedor no saldo de gols (as regras de prorrogação e pênaltis da época eram diferentes), a Fifa não teve outra alternativa: a vaga para a Copa do Mundo da Suíça foi decidida por um sorteio cego. Para garantir a total imparcialidade, a organização chamou um menino italiano de 14 anos chamado Luigi Franco Gemma, filho de um funcionário do estádio. De olhos vendados, o garoto colocou a mão em uma urna e puxou o papel com o nome da Turquia, eliminando os espanhóis sem que a bola precisasse rolar.