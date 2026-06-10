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Caetano celebra título japonês pelo Vissel Kobe: 'Momento muito especial'

Zagueiro foi titular na decisão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 22:42
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Caetano celebra título do Campeonato Japonês pelo Vissel Kobe (Foto: Divulgação)
Caetano celebra título do Campeonato Japonês pelo Vissel Kobe (Foto: Divulgação)

O brasileiro Caetano comemorou a conquista do Campeonato Japonês pelo Vissel Kobe. O título foi confirmado após a equipe superar o Kashima Antlers na decisão. Depois de vencer o jogo de ida por 5 a 0, o Vissel foi derrotado por 2 a 0 na partida de volta, mas garantiu a taça no placar agregado.

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    A conquista representa o terceiro título nacional da história recente do clube, que também venceu as edições de 2023 e 2024. Em seu segundo ano no futebol japonês, Caetano destacou a importância do troféu para sua trajetória profissional.

    — É um momento muito especial na minha carreira. É meu segundo ano no Japão e já me sinto completamente adaptado ao clube e ao país de forma geral. O título japonês é a coroação de toda nossa dedicação e trabalho na temporada. Foi uma honra ter participado de forma efetiva da campanha. Mentalizamos muito essa conquista ao longo do ano. Agora vamos celebrar e descansar para a nova temporada no segundo semestre — afirmou.

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    Caetano celebra título do Campeonato Japonês pelo Vissel Kobe (Foto: Divulgação)
    Caetano celebra título do Campeonato Japonês pelo Vissel Kobe (Foto: Divulgação)

    Evolução e sequência

    Capaz de atuar como zagueiro e lateral esquerdo, Caetano participou de 16 dos 20 jogos do Vissel Kobe na campanha do título, sendo titular em 12 oportunidades. Nas duas partidas da final, começou jogando ao lado do brasileiro Thuler. Segundo o defensor, a sequência de partidas foi determinante para sua evolução dentro de campo.

    — Essa temporada foi muito importante para mim. O primeiro ano foi mais de adaptação, de conhecer o estilo da liga, do time e até mesmo do país. Agora eu dei o salto. Tive sequência, me firmei no time titular e participei ativamente da campanha, seja como zagueiro ou lateral. Sinto que evoluí como jogador, tanto no aspecto tático quanto também na maturidade — concluiu.

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    Caetano celebra título do Campeonato Japonês pelo Vissel Kobe (Foto: Divulgação)
    Caetano celebra título do Campeonato Japonês pelo Vissel Kobe (Foto: Divulgação)

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