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Fifa solicita mudança em uniforme do Haiti para a Copa do Mundo por possível mensagem política

A empresa responsável pela camisa explicou o caso

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/06/2026 14:17
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Uniforme do Haiti (Foto: Divulgação Saeta)
Uniforme do Haiti (Foto: Divulgação Saeta)

A três dias da estreia da seleção do Haiti na Copa do Mundo, a Fifa solicitou que a equipe faça alterações em seu uniforme alegando que a camisa teria elementos que poderiam ser interpretados como mensagem política.

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    • Em comunicado emitido na última terça-feira (9), a fornecedora de material esportivo, Saeta, explicou o ocorrido e a solicitação da entidade máxima do futebol.

    A camisa do Haiti contava com uma ilustração da Batalha de Vertières, que ocorreu em 1803 e foi decisiva no encerramento do domínio colonial francês no país.

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    De acordo com a marca, o objetivo do design era criar um uniforme que celebrasse o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano. Além disso, ressaltou que o desenho foi submetido ao processo de aprovação padrão da Fifa, mas durante a avaliação, foram solicitadas alterações.

    Uniforme do Haiti (Foto: Divulgação Saeta)
    Uniforme do Haiti (Foto: Divulgação Saeta)

    Confira nota completa da fornecedora de uniformes do Haiti

    "Após a histórica classificação do Haiti para a Copa do Mundo da FIFA, a Saeta teve o privilégio de desenvolver o uniforme que marcaria o retorno da seleção nacional ao maior palco do futebol mundial.

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    Trabalhando em estreita colaboração com a Federação Haitiana de Futebol, nosso objetivo durante todo o processo foi criar uma camisa que celebrasse o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano. Diversos conceitos foram desenvolvidos e refinados ao longo de vários meses e submetidos ao processo padrão de aprovação da FIFA.

    O design final apresentado pela Saeta foi concebido como uma homenagem aos homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro do Haiti e não tinha a intenção de transmitir qualquer posicionamento político.

    Durante o processo de revisão, a FIFA determinou que determinados elementos visuais poderiam ser interpretados de maneira diferente à luz de seus regulamentos sobre equipamentos esportivos e, por fim, solicitou modificações no design.

    Embora essa interpretação tenha diferido da nossa intenção original, a Saeta respeitou o processo e implementou as exigências finais comunicadas pela FIFA.

    Continuamos orgulhosos por termos contribuído, ao lado da Federação Haitiana de Futebol, para este momento histórico do futebol haitiano e desejamos à equipe todo o sucesso na Copa do Mundo da FIFA"

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