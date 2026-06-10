Inglaterra domina Costa Rica e vence amistoso preparatório para Copa do Mundo
Seleção inglesa encerrou a preparação para o Mundial com vitória convincente
A Inglaterra venceu a Costa Rica por 3 a 0, nesta quarta-feira (10), no Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA), em amistoso pré-Copa do Mundo. Com gols de Declan Rice, Anthony Gordon e Ollie Watkins, os Leões encerraram a preparação para o Mundial em uma partida convincente, diferente do último jogo contra Nova Zelândia, em que venceram apenas por 1 a 0 em uma partida morna.
Raphinha rouba a cena com bom humor em coletiva do Brasil; veja vídeo
Gol perdido de Madueke em Inglaterra x Costa Rica choca ingleses: ‘Não dá’
Veja gols em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice, Gordon e Watkins marcam
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Na Copa do Mundo, a Inglaterra está no Grupo L e inicia sua campanha no torneio no dia 17 de junho, contra a Croácia, em Dallas. Além dos croatas, Gana e Panamá completam a chave dos ingleses.
Como foi Inglaterra x Costa Rica?
Diferente do jogo contra a Nova Zelândia, a Inglaterra começou a partida em alta intensidade e rapidamente colecionou oportunidades de gol. Após jogada pela esquerda de Anthony Gordon, Declan Rice completou o cruzamento rasteiro para abrir o placar para os ingleses. Na sequência, os ingleses seguiram no ataque, mas pararam no goleiro Patrick Sequeira, que fez grande defesa em cabeçada de Harry Kane.
Minutos depois, Madueke partiu em velocidade e driblou o arqueiro da Costa Rica, mas, mesmo com o gol aberto, finalizou na trave e perdeu grande chance. Nos acréscimos, o VAR checou pênalti em Gordon, mas a decisão em campo foi mantida.
No retorno para a segunda etapa, a Inglaterra começou a utilizar reservas, mas sem deixar a Costa Rica chegar ao ataque. Aos 20 minutos, Jude Bellingham fez grande jogada pela esquerda e rolou para Eberiche Eze. O meia do Arsenal finalizou e o lateral costarriquenho Darril Araya cortou com o braço, e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, Anthony Gordon acertou o ângulo e ampliou a vantagem inglesa.
Ao fim, a Inglaterra seguiu no ataque, mas sem conseguir marcar mais gols. Com o apito final, os ingleses consolidaram a vitória por 2 a 0 e encerraram a preparação para a Copa do Mundo de 2026.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.