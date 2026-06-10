logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Inglaterra domina Costa Rica e vence amistoso preparatório para Copa do Mundo

Seleção inglesa encerrou a preparação para o Mundial com vitória convincente

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 20:08
Favorite o Lance! no Google
A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

A Inglaterra venceu a Costa Rica por 3 a 0, nesta quarta-feira (10), no Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA), em amistoso pré-Copa do Mundo. Com gols de Declan Rice, Anthony Gordon e Ollie Watkins, os Leões encerraram a preparação para o Mundial em uma partida convincente, diferente do último jogo contra Nova Zelândia, em que venceram apenas por 1 a 0 em uma partida morna.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Raphinha rouba a cena com bom humor em coletiva do Brasil; veja vídeo

    Seleção Brasileira
    Há 28 minutos
  • Inglaterra está vencendo a Costa Rica pelo amistoso internacional ás vésperas da Copa do Mundo. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Gol perdido de Madueke em Inglaterra x Costa Rica choca ingleses: ‘Não dá’

    Fora de Campo
    Há 37 minutos
  • Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

    Veja gols em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice, Gordon e Watkins marcam

    Copa do Mundo
    Há 12 minutos

    • ➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

    Na Copa do Mundo, a Inglaterra está no Grupo L e inicia sua campanha no torneio no dia 17 de junho, contra a Croácia, em Dallas. Além dos croatas, Gana e Panamá completam a chave dos ingleses.

    Como foi Inglaterra x Costa Rica?

    Diferente do jogo contra a Nova Zelândia, a Inglaterra começou a partida em alta intensidade e rapidamente colecionou oportunidades de gol. Após jogada pela esquerda de Anthony Gordon, Declan Rice completou o cruzamento rasteiro para abrir o placar para os ingleses. Na sequência, os ingleses seguiram no ataque, mas pararam no goleiro Patrick Sequeira, que fez grande defesa em cabeçada de Harry Kane.

    continua após a publicidade

    Minutos depois, Madueke partiu em velocidade e driblou o arqueiro da Costa Rica, mas, mesmo com o gol aberto, finalizou na trave e perdeu grande chance. Nos acréscimos, o VAR checou pênalti em Gordon, mas a decisão em campo foi mantida.

    A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

    No retorno para a segunda etapa, a Inglaterra começou a utilizar reservas, mas sem deixar a Costa Rica chegar ao ataque. Aos 20 minutos, Jude Bellingham fez grande jogada pela esquerda e rolou para Eberiche Eze. O meia do Arsenal finalizou e o lateral costarriquenho Darril Araya cortou com o braço, e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, Anthony Gordon acertou o ângulo e ampliou a vantagem inglesa.

    continua após a publicidade

    Ao fim, a Inglaterra seguiu no ataque, mas sem conseguir marcar mais gols. Com o apito final, os ingleses consolidaram a vitória por 2 a 0 e encerraram a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

    A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção BrasileiraRaphinha rouba a cena com bom humor em coletiva do Brasil; veja vídeoHá 30 minutos
    Gianni Infantino, presidente da FIFA, discursa na Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)
    Copa do Mundo'Relaxem': Declaração de Infantino sobre árbitro somali barrado nos EUA gera forte polêmica na Copa do MundoHá 55 minutos
    Inglaterra está vencendo a Costa Rica pelo amistoso internacional ás vésperas da Copa do Mundo. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Fora de CampoGol perdido de Madueke em Inglaterra x Costa Rica choca ingleses: 'Não dá'Há 1 hora
    Portugal jogando com a Nigéria em um amistoso antes da Copa
    Copa do MundoPortugal vence a Nigéria em último amistoso antes da Copa do MundoHá 1 hora
    Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
    Copa do MundoVeja gols em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice, Gordon e Watkins marcamHá 1 hora
    LancepédiaCopa do Mundo de 1998: Todos os resultadosHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Coreia do Sul x Tchéquia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Camisa 9 da Seleção Brasileira é uma das mais pesadas do mundo (Foto: Lance!/ChatGPT)
    Sabe todos os camisas 9 do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos
    Vozes da Copa: Juninho Paulista não vê Brasil favorito e cita impacto de Neymar
    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Harry Kane vai jogar a Copa do Mundo?
    Jogadores da Argentina celebram gol contra a Islândia
    Argentina mantém base campeã de 2022 e busca o tetra
    Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Ancelotti avalia opções na Seleção e mistura titulares e reservas em treino
    Cristiano Ronaldo reage durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa
    Veja gols de Portugal x Nigéria: Portugueses vencem após atuação ruim de Ronaldo
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
    'Weather delay': protocolo de condições climáticas ameaça atrasar jogos da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal contra Hungria pelas Eliminatórias (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Europeus se chocam com gol perdido por Cristiano Ronaldo: 'Como?'
    Vista do MetLife Stadium, sede da Copa de 2026, em East Rutherford, Nova Jersey. (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)
    Guia Lance!: conheça as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    Chuva atrasa amistoso entre Inglaterra e Costa Rica às vésperas da Copa do Mundo
    Ronado Fenômeno lamenta a eliminação da Seleção Brasileira na final da Copa do Mundo contra a França, em 1998 (Foto: Acervo L!)
    Brasil, Argentina e mais: conheça as estatísticas bizarras que desafiam a razão na Copa
    Raphinha durante entrevista coletiva da Seleção no Hotel The Ridge, em Basking Ridge
    Raphinha sobre 2ª Copa: 'Estou mais preparado; era imaturo em 2022'