Ex-Vasco garante vitória do Zamalek em clássico no Campeonato Egípcio
Atacante brasileiro define placar de 1 a 0 contra o Pyramids
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O Zamalek superou o Pyramids por 1 a 0 em confronto direto válido pela Premier League do Egito, disputado na última quinta-feira (16). O gol que definiu o clássico foi marcado pelo brasileiro Juan Bezerra, aos 40 minutos do segundo tempo. O resultado positivo em um momento decisivo da temporada consolidou o atleta como um dos destaques da equipe na atual campanha e garantiu pontos fundamentais na disputa pelo título do campeonato.
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Impacto na tabela e avaliação de Juan
Com o triunfo, o Zamalek alcançou a marca de 49 pontos e abriu cinco de vantagem na liderança do torneio sobre o próprio Pyramids e o Al-Ahly, que somam 44 pontos cada. Após a partida, Juan Bezerra comentou sobre a sua participação decisiva na construção do resultado.
— Feliz por estar no lugar certo e no momento certo para marcar o gol da vitória no clássico. A gente trabalha a semana inteira para poder viver esse tipo de coisa e foi um momento único. Decidir um jogo desses é algo que não vou esquecer tão cedo — declarou o jogador.
Próximos compromissos na competição
Apesar da vitória no clássico, o calendário do futebol egípcio exigirá foco imediato do elenco nas próximas rodadas. O Zamalek enfrentará dois compromissos diretos pela liga nacional na próxima semana. A equipe jogará contra o ENPPI na segunda-feira e terá outro clássico na sexta-feira, desta vez diante do Al-Ahly. Avaliando a sequência do calendário, o brasileiro projetou os próximos passos.
— A próxima semana é decisiva para a gente. São dois jogos muito importantes, principalmente contra o Al Ahly. Sabemos que temos que fazer o nosso jogo, como estamos fazendo, que os resultados certamente vão ser positivos para a gente — concluiu.
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