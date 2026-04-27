Militão passará por cirurgia na Finlândia e está fora da Copa do Mundo

A menos de 50 dias do início da Copa do Mundo de 2026, o zagueiro Éder Militão deve ser um grande desfalque para a Seleção Brasileira no torneio. O jogador do Real Madrid será submetido a uma cirurgia na Finlândia após uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na partida contra o Alavés, e deve ficar afastado por aproximadamente cinco meses.

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A escolha passou por uma decisão médica e uma decisão pessoal do jogador. Segundo o jornal "Marca", da Espanha, havia a alternativa de um tratamento conservador, que reduziria o tempo de recuperação para cerca de cinco semanas, o que lhe permitiria disputar o Mundial. No entanto, o risco de recaída era muito maior. Militão priorizou a segurança a longo prazo.

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Militão acumula três lesões musculares na temporada

A lesão de Militão é a terceira muscular que ele sofre nesta temporada. O zagueiro mal conseguiu participar de cerca de 20 partidas no período. A lesão anterior, que afetou o tendão, o afastou dos gramados por quatro meses, período em que perdeu 24 jogos.

➡️Militão: sete lesões em três anos e um ciclo de Copa para esquecer

As lesões continuam a atormentar Militão. Em agosto de 2023, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou afastado até março de 2024. Em novembro do mesmo ano, sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com danos em ambos os meniscos, e só retornou aos gramados em julho de 2025. Desde a Copa do Catar, Militão encarou sete lesões e ficou cerca de 700 dias afastado dos gramados, o equivalente a duas temporadas inteiras.

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O zagueiro voltou a atuar no início de abril deste ano e esteve em campo em cinco partidas consecutivas num intervalo de 17 dias. Na última delas, contra o Alavés, sentiu a nova lesão e acabou substituído.

Éder Militão saindo de campo após lesão em jogo do Real Madrid (Foto: Reprodução)

A notícia não poderia ser pior para o técnico Ancelotti. O treinador, que conhece Militão dos tempos de Real Madrid, apostava no zagueiro para compor a defesa no Mundial ou até mesmo para atuar como lateral-direito – posição que ainda não tem dono no Brasil.

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