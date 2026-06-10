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Ex-Flamengo e Atlético é anunciado em time argentino

Comandante estava livre no mercado desde que deixou o Atlético em fevereiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 19:50
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Flamengo x Olimpia - Sampaoli e Bruno Henrique
Flamengo x Olimpia - Sampaoli e Bruno Henrique (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

O treinador Jorge Sampaoli está de volta à área técnica. O ex-comandante de Flamengo e Atlético foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira (10) como o novo técnico do Talleres, da Argentina. O acordo foi oficializado pelo clube de Córdoba por meio de suas redes sociais e marca o início de um capítulo inédito na longa trajetória do treinador de 66 anos.

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    Apesar de ser um dos nomes mais conhecidos do futebol argentino nas últimas décadas, tendo inclusive comandado a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2018, Sampaoli nunca havia treinado uma equipe da primeira divisão da Argentina. Sua carreira foi construída com passagens marcantes pelo futebol chileno, brasileiro e europeu, além de clubes das divisões de acesso em sua terra natal no início dos anos 2000.

    O anúncio oficial

    Em nota, o Talleres destacou o peso internacional e o estilo de jogo ofensivo do treinador como pilares para a nova fase do clube no cenário continental.

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    "O Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli assumirá a condução técnica da equipe principal albiazul para liderar uma nova etapa do projeto esportivo institucional. Com uma reconhecida trajetória internacional, uma marcada identidade futebolística e uma personalidade capaz de liderar grandes desafios, Sampaoli chega ao Talleres para trazer experiência, convicção e capacidade de liderança em um momento de máxima exigência para o futebol profissional", escreveu o clube de Córdoba.

    Antes de fechar com o ex-rubro-negro, a diretoria do Talleres mapeou o mercado brasileiro e avaliou outros nomes de peso que fazem sucesso no país, como Martín Anselmi e Juan Pablo Vojvoda, mas optou pela grife e estilo enérgico de Sampaoli.

    Desafio no Clausura

    O treinador estava livre no mercado desde fevereiro, quando encerrou sua passagem pelo Atlético. No Talleres, ele assume uma equipe que terminou o Torneio Apertura na quarta colocação do Grupo A, somando 16 pontos em uma campanha de sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

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    Sampaoli terá pouco mais de um mês de intertemporada para ajustar o elenco e implementar seu tradicional esquema de intensidade máxima. A estreia oficial do comandante à frente da equipe albiazul está marcada para o dia 26 de julho, diante do Newell's Old Boys, na rodada de abertura do Torneio Clausura.

    Anuncio oficial de Sampaoli no Talleres (Foto: Divulgação)
    Anuncio oficial de Sampaoli no Talleres (Foto: Divulgação)

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