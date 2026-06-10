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Três países, três identidades: conheça os mascotes da Copa do Mundo

Maple, Zayu e Clutch irão celebrar a diversidade cultural

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 11:49
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O alce Maple, o jaguar Zayu e a águia-careca Clutch são as mascotes da Copa do Mundo de 2026
O alce Maple, o jaguar Zayu e a águia-careca Clutch são as mascotes da Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Fifa)

Pela primeira vez na história, o maior espetáculo do futebol mundial conta com três sedes conjuntas e, consequentemente, ganha três mascotes oficiais em uma única edição. O alce Maple, o jaguar Zayu e a águia-careca Clutch são os rostos carismáticos escolhidos para representar a América do Norte no torneio. Cada personagem simboliza a cultura, a fauna e a paixão pelo esporte de suas respectivas nações: Canadá, México e Estados Unidos.

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    • Conheça o trio de embaixadores norte-americanos

    Maple, o alce (Canadá)

    O imponente alce canadense representa o país da América do Norte com um estilo moderno e urbano. O nome do personagem presta uma clara homenagem à célebre folha de bordo (maple leaf) estampada na bandeira de sua pátria. Em campo, ele assume a posição de goleiro e ganha fama por suas defesas memoráveis.

    Segundo a Fifa, Maple nasceu para vagar por todas as províncias e territórios canadenses, com o objetivo de conectar pessoas e abraçar a rica diversidade cultural do país. A entidade o define como um artista apaixonado por street style e música, dono de um coração cheio de força e liderança.

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    Maple é o mascote da Copa do Mundo de 2026 que representa o Canadá
    Maple é o mascote da Copa do Mundo de 2026 que representa o Canadá (Divulção/Fifa)

    Zayu, o jaguar (México)

    A vibrante cultura mexicana ganha vida em Zayu, uma ágil e ousada onça-pintada cujo nome celebra antigas línguas indígenas. Fora dos gramados, o mascote mexicano exalta as tradições locais por meio da dança, da rica gastronomia e da festa. A promessa do personagem é unir torcedores além das fronteiras com sua paixão contagiante. 

    — Com um nome inspirado na união, força e alegria, Zayu se transforma em campo como atacante, demonstrando uma criatividade e agilidade excepcionais que intimidam os defensores — diz a Fifa.

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    Clutch, a águia-careca (Estados Unidos)

    A tradicional águia-americana, símbolo máximo dos Estados Unidos, completa o trio na função de meio-campista. O nome escolhido faz referência direta a uma famosa gíria do esporte norte-americano, usada para consagrar atletas decisivos que resolvem partidas nos momentos de maior pressão.

    A Fifa classifica a mascote como um líder destemido em campo e inspirador fora dele. Com enorme carisma social, Clutch dita o ritmo do jogo e prova que o verdadeiro sucesso nasce do propósito, da paixão e da diversão.

    Uma tradição que começou em 1966

    A mística em torno desses personagens nasceu em solo britânico, quando o leão World Cup Willie surgiu como o pioneiro na Copa do Mundo de 1966. Naquela ocasião, o amuleto deu sorte aos donos da casa, que conquistaram o título mundial pela primeira vez. O sucesso avassalador de Willie transformou os mascotes em elementos indispensáveis para grandes eventos esportivos globalmente. Desde então, a cada quatro anos, a revelação dessas figuras atiça a curiosidade de torcedores em todo o planeta.

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