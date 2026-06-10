A três dias da estreia na Copa do Mundo, Escócia tem grande dúvida no gol Os dois arqueiros escoceses tem poucos jogos na temporada

Assim como a Seleção Brasileira, a Escócia irá estrear na Copa do Mundo neste sábado (13). E de maneira similar a Carlo Ancelotti, o técnico Steve Clarke também não tem um 11 inicial totalmente definido, com a principal dúvida sendo na posição de goleiro.

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Angus Gunn e Craig Gordon brigam por uma vaga no time titular contra o Haiti. Mas os dois travam uma disputa entre experiência com idade avançada e juventude sem ritmo de jogo.

Craig Gordon é o jogador mais velho desta edição da Copa do Mundo, com 43 anos e é querido pela torcida escocesa. Entretanto, conviveu com lesões recentes e fez apenas três jogos pelo Hearts na temporada.

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Do outro lado Angus Gunn, de 30 anos, não é nenhum garoto, mas vive o auge da idade de um goleiro. Porém, depois de quatro temporadas defendendo o Norwich e jogando constantemente, fez apenas um jogo nesta temporada pelo Nottingham Forest.

– Não há indicações. Temos mais alguns dias de treinamento. Eu quero ter essa vaga. Vamos treinar o máximo possível nos próximos dias e ver quem o treinador irá escolher – comentou o experiente Craig Gordon em entrevista coletiva.

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"Pensei que minha chance havia passado"

Em sua carreira, o goleiro de 43 anos teve 15 lesões mais graves, perdendo 193 partidas e ficando fora de combate por 1.975 dias. Em entrevista coletiva na última terça-feira, Craig Gordon admitiu que pensou que havia perdido a chance de disputar uma Copa do Mundo.

– Eu pensei que minha chance havia passado. Estar aqui, fazer parte disso, é um momento muito especial para qualquer atleta, especialmente para mim. Treinei muito para estar aqui. É um sentimento fantástico. Sinto que o time está pronto para o primeiro jogo – disse o jogado do Hearts.

Craig Gordon, goleiro da Escócia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Seleção da Escócia)

– Foi um ano duro, muitas coisas aconteceram. Tive alguns momentos de superação em minha carreira, esse foi mais um. Fiz tudo possível para estar aqui, especialmente contra a Dinamarca. O sentimento de todos de fazer parte da seleção. Deram uma oportunidade para eu estar aqui – comentou o defensor que teve uma lesão no ombro nesta temporada.

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