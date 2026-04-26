Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves conquista a Champions da Ásia com o Al-Ahli

O meia-atacante brasileiro Matheus Gonçalves conquistou o título da AFC Champions League Elite com o Al-Ahli neste sábado (25). A equipe saudita garantiu o troféu após vencer o Machida Zelvia, do Japão, por 1 a 0 na grande decisão. O resultado assegurou o primeiro título do ex-jogador do Flamengo desde a sua transferência para o Oriente Médio e confirmou o bicampeonato consecutivo do clube da Arábia Saudita na principal competição continental da Ásia.

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Após a cerimônia de premiação, Matheus Gonçalves avaliou o seu desempenho e o impacto da conquista para a sequência de sua trajetória no exterior.

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— É um momento muito especial na minha carreira. Ser campeão de uma competição tão grande como a Champions Asiática no meu primeiro ano de clube é algo que vou guardar para sempre. Trabalhei muito por esse momento e fico feliz em poder contribuir dentro de campo para mais uma conquista importante. Dividir isso com meus companheiros e com a torcida do Al-Ahli torna tudo ainda mais marcante — declarou o atleta.

Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves foi campeão da Champions da Ásia com o Al-Ahli (Foto: Reprodução/Instagram Matheus Gonçalves)

Estatísticas da campanha

Durante a trajetória da equipe no torneio asiático, Matheus Gonçalves esteve em campo em nove partidas, registrando dois gols marcados e duas assistências. A conquista estabeleceu um estatística inédita na carreira do meia, que sagrou-se campeão da Libertadores pelo Flamengo e da Liga dos Campeões da Ásia pela equipe saudita em um intervalo de seis meses, dentro da mesma temporada. O título continental representa a sétima taça oficial erguida por Matheus.

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Ao longo de sua primeira temporada no Al-Ahli, contratado em agosto de 2025, Matheus Gonçalves acumula 30 jogos disputados, três gols e quatro assistências. Ainda nesta temporada, o jogador revelado pelo Flamengo completou 100 partidas oficiais como profissional durante o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Johor Darul.

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