Destaque da França na Copa é alvo do Manchester United Jogador pode substituir Casemiro no gigante inglês

O Manchester United segue determinado a usar a janela de transferências para reformular o setor de meio-campo da equipe e já definiu um novo alvo no mercado de transferências. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês está monitorando a situação do volante francês Manu Koné. O United já iniciou contatos com agentes para entender as condições necessárias para tirar o jogador da Roma, da Itália, onde o volante se destacou na última temporada como um dos principais nomes do elenco comandado por Gasperini.

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Koné disputa a bola em jogo da França na Copa. (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

Aos 25 anos, Koné é visto pela diretoria de Old Trafford como um possível substituto para o brasileiro Casemiro, que deixou o clube recentemente para defender o Inter Miami, nos Estados Unidos. O desempenho do atleta durante a Copa do Mundo de 2026, substituindo Tchouaméni, que se lesionou às vésperas da partida contra o Paraguai, chamou atenção.

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Manu Koné ganhou protagonismo na seleção francesa nesta edição da Copa após assumir a titularidade com autoridade ao lado de Rabiot, já no mata-mata. A capacidade física e leitura de jogo foram fundamentais para levar os Bleus até a semifinal, quando os franceses foram eliminados diante da Espanha.

A negociação pode acontecer pelo momento financeiro vivido pela Roma. Em declarações recentes, o técnico Gasperini admitiu que o clube italiano precisa "equilibrar as contas", e a venda de alguns dos principais ativos da equipe é uma possibilidade. Embora a equipe conte com Koné para a disputa da Champions League, a necessidade de gerar receita pode forçar o clube a aceitar uma proposta vantajosa.

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Koné atuando pela França na Copa do Mundo. (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

A imprensa europeia noticiou que Manu Koné pode estar disponível por um valor em torno de 47 milhões de libras (cerca de R$ 335 milhões na cotação atual). O o francês preencheria a vaga deixada após o fim das negociações com o brasileiro Ederson, da Atalanta. O United já investiu alto nesta janela, garantindo as contratações do brasileiro Andrey Santos e de Youri Tielemans, mas ainda busca um volante com características mais defensivas para dar equilíbrio ao time.

A estratégia dos Red Devils seria tentar fechar o acordo nas próximas semanas, aproveitando a abertura da janela de verão europeia.

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