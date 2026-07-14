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Derrota para Espanha derruba longa invencibilidade da França em Copas do Mundo

Campeã em 2018 e finalista em 2022, França dá adeus ao Mundial de 2026 nas semis

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 18:10
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Mbappé triste após gol da Espanha na Copa do Mundo
Mbappé triste após gol da Espanha na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A derrota por 2 a 0 para a Espanha, nesta terça-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, encerrou uma longa sequência de invencibilidade da França no tempo regulamentar do Mundial. A equipe de Didier Deschamps foi superada com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro e deu adeus à disputa pelo título.

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    O revés colocou fim a uma marca de 10 partidas consecutivas sem perder no tempo regulamentar em Copas do Mundo. A última derrota francesa nos 90 minutos havia acontecido ainda na fase de grupos da Copa de 2022, quando foi superada pela Tunísia por 1 a 0. Nesta edição a seleção bicampeã do mundo estava com 100% de aproveitamento.

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    Desde então, os franceses emendaram uma sequência de resultados positivos. Ainda no Catar, venceram Polônia, Inglaterra e Marrocos no mata-mata. Na decisão contra a Argentina, empataram por 3 a 3 após a prorrogação e acabaram derrotados nos pênaltis. Como o resultado oficial da partida é considerado empate após 120 minutos, a invencibilidade no tempo regulamentar foi mantida.

    Na Copa do Mundo de 2026, a França ampliou a série ao vencer Senegal, Iraque e Noruega na fase de grupos, além de eliminar Suécia, Paraguai e Marrocos no mata-mata antes de encontrar a Espanha.

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    • A campanha invicta nos 90 minutos terminou justamente na semifinal. Superior durante a partida, a seleção espanhola venceu por 2 a 0, com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, garantindo vaga na grande decisão e encerrando uma sequência que durava desde novembro de 2022.

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    Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo
    Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    Com a vitória, os espanhóis esperam o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, jogo que ocorre nesta quarta-feira (15) às 16h (de Brasília). Os ingleses contam com o talento de Jude Bellingham e a precisão de Harry Kane para voltarem ao topo do mundo depois de 60 anos. Enquanto os argentinos contam com mais um grande jogo de Lionel Messi para manter o sonho do bicampeonato consecutivo vivo, para colocar a quarta estrela na camisa albiceleste.

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