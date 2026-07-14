Derrota para Espanha derruba longa invencibilidade da França em Copas do Mundo Campeã em 2018 e finalista em 2022, França dá adeus ao Mundial de 2026 nas semis

A derrota por 2 a 0 para a Espanha, nesta terça-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, encerrou uma longa sequência de invencibilidade da França no tempo regulamentar do Mundial. A equipe de Didier Deschamps foi superada com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro e deu adeus à disputa pelo título.

➡️Espanha domina 'super' França e avança à final da Copa do Mundo

O revés colocou fim a uma marca de 10 partidas consecutivas sem perder no tempo regulamentar em Copas do Mundo. A última derrota francesa nos 90 minutos havia acontecido ainda na fase de grupos da Copa de 2022, quando foi superada pela Tunísia por 1 a 0. Nesta edição a seleção bicampeã do mundo estava com 100% de aproveitamento.

continua após a publicidade

Desde então, os franceses emendaram uma sequência de resultados positivos. Ainda no Catar, venceram Polônia, Inglaterra e Marrocos no mata-mata. Na decisão contra a Argentina, empataram por 3 a 3 após a prorrogação e acabaram derrotados nos pênaltis. Como o resultado oficial da partida é considerado empate após 120 minutos, a invencibilidade no tempo regulamentar foi mantida.

Na Copa do Mundo de 2026, a França ampliou a série ao vencer Senegal, Iraque e Noruega na fase de grupos, além de eliminar Suécia, Paraguai e Marrocos no mata-mata antes de encontrar a Espanha.

continua após a publicidade

A campanha invicta nos 90 minutos terminou justamente na semifinal. Superior durante a partida, a seleção espanhola venceu por 2 a 0, com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, garantindo vaga na grande decisão e encerrando uma sequência que durava desde novembro de 2022.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Espanha na final da Copa do Mundo

Com a vitória, os espanhóis esperam o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, jogo que ocorre nesta quarta-feira (15) às 16h (de Brasília). Os ingleses contam com o talento de Jude Bellingham e a precisão de Harry Kane para voltarem ao topo do mundo depois de 60 anos. Enquanto os argentinos contam com mais um grande jogo de Lionel Messi para manter o sonho do bicampeonato consecutivo vivo, para colocar a quarta estrela na camisa albiceleste.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.