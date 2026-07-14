Barcelona planeja deixar o Camp Nou novamente na próxima temporada Time planeja retorno ao Estádio Olímpico de Montjuic

O Barcelona solicitou oficialmente à LaLiga autorização para disputar toda a primeira metade da temporada 2027/28 no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic. A medida faz parte do planejamento do clube para concluir a instalação da cobertura retrátil do novo Camp Nou, etapa considerada uma das mais importantes da reforma do estádio.

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De acordo com o jornal Diario Sport, a instalação do teto está prevista para ocorrer entre junho e outubro de 2027, com duração estimada de cerca de quatro meses e meio. Apesar desse cronograma, o clube optou por adotar uma margem de segurança para evitar que eventuais atrasos nas obras afetem o calendário esportivo.

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No pedido encaminhado à LaLiga, o Barcelona prevê disputar todos os compromissos como mandante durante o primeiro turno da temporada em Montjuic. O planejamento também inclui os jogos da fase de grupos da Champions League, já que a Uefa determina que os clubes utilizem o mesmo estádio durante essa etapa da competição.

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Retorno ao Estádio Olímpico

Caso a solicitação seja aprovada, o Barça voltará temporariamente ao Estádio Olímpico, que já serviu como casa da equipe durante as temporadas 2023/24 e 2024/25, além de receber partidas enquanto a modernização do Camp Nou seguia em andamento.

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Enquanto isso, as obras no estádio continuam com foco na conclusão da cobertura e na abertura gradual do terceiro anel, etapas fundamentais para finalizar o projeto de modernização da arena. A diretoria busca minimizar riscos ao calendário esportivo e garantir que o retorno definitivo ao Camp Nou ocorra apenas quando as intervenções estiverem concluídas.

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Barcelona foi o campeão da La Liga na temporada 2024/25 jogando em Montijuic (Foto: ReproduçãoX)

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