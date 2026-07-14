logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Barcelona planeja deixar o Camp Nou novamente na próxima temporada

Time planeja retorno ao Estádio Olímpico de Montjuic

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:14
Atualizado há 3 minutos
Favorite o Lance! no Google
Estádio Olímpico Lluís Companys, local onde o Barcelona manda seus jogos na ausência do Camp Nou
Estádio Olímpico Lluís Companys, local onde o Barcelona manda seus jogos na ausência do Camp Nou (Foto: Divulgação/Barcelona)

O Barcelona solicitou oficialmente à LaLiga autorização para disputar toda a primeira metade da temporada 2027/28 no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic. A medida faz parte do planejamento do clube para concluir a instalação da cobertura retrátil do novo Camp Nou, etapa considerada uma das mais importantes da reforma do estádio.

  • Rafael Juwer ao lado dos companheiros no Corinthians

    Corinthians acerta saída de goleiro da base para clube da Itália

    Corinthians
    Há 5 horas
  • Leandro Trossard vibra com gol para a Bélgica na Copa do Mundo

    Destaque do Arsenal, Trossard é oficializado como reforço do Besiktas

    Futebol Internacional
    Há 3 horas
  • Roy Keane

    Roy Keane critica pai de Haaland após polêmica e reacende rivalidade antiga

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • ➡️La Liga divulga calendário 2026/27; veja as datas dos El Clásicos

    De acordo com o jornal Diario Sport, a instalação do teto está prevista para ocorrer entre junho e outubro de 2027, com duração estimada de cerca de quatro meses e meio. Apesar desse cronograma, o clube optou por adotar uma margem de segurança para evitar que eventuais atrasos nas obras afetem o calendário esportivo.

    continua após a publicidade

    No pedido encaminhado à LaLiga, o Barcelona prevê disputar todos os compromissos como mandante durante o primeiro turno da temporada em Montjuic. O planejamento também inclui os jogos da fase de grupos da Champions League, já que a Uefa determina que os clubes utilizem o mesmo estádio durante essa etapa da competição.

    ➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade
  • Deschamps orienta time da França

    França x Espanha: Deschamps define escalação com astro do Real Madrid de volta

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos
  • O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA

    Provocação de Yamal antes de Espanha x França divide opiniões: 'Precisa'

    Fora de Campo
    Há 11 minutos
  • França x Espanha - Lance!TV - Copa do Mundo 2026

    AO VIVO: Assista ao duelo entre França e Espanha com o Lance!TV

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos

    • Retorno ao Estádio Olímpico

    Caso a solicitação seja aprovada, o Barça voltará temporariamente ao Estádio Olímpico, que já serviu como casa da equipe durante as temporadas 2023/24 e 2024/25, além de receber partidas enquanto a modernização do Camp Nou seguia em andamento.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Enquanto isso, as obras no estádio continuam com foco na conclusão da cobertura e na abertura gradual do terceiro anel, etapas fundamentais para finalizar o projeto de modernização da arena. A diretoria busca minimizar riscos ao calendário esportivo e garantir que o retorno definitivo ao Camp Nou ocorra apenas quando as intervenções estiverem concluídas.

    continua após a publicidade
    Barcelona Campeão La Liga 2024/25
    Barcelona foi o campeão da La Liga na temporada 2024/25 jogando em Montijuic (Foto: ReproduçãoX)

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Unai Lopez x Frenkie De Jong em Rayo Vallecano x Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

    Futebol Internacional

    Meia do Barcelona sofre lesão e pode perder início da temporada

    Há 1 hora
    Roy Keane

    Fora de Campo

    Roy Keane critica pai de Haaland após polêmica e reacende rivalidade antiga

    Há 1 hora
    Rafael Juwer ao lado dos companheiros no Corinthians

    Corinthians

    Corinthians acerta saída de goleiro da base para clube da Itália

    Há 2 horas
    Leandro Trossard vibra com gol para a Bélgica na Copa do Mundo

    Futebol Internacional

    Destaque do Arsenal, Trossard é oficializado como reforço do Besiktas

    Há 3 horas
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Futebol Internacional

    Makelélé, ídolo da França, compara Mbappé a Ronaldo: 'O mais próximo que temos'

    Há 3 horas
    Éderson vive grande momento na Atalanta (Foto: Reprodução/Instagram)

    Futebol Internacional

    Éderson segue no radar do Manchester United, diz jornal inglês

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Robert comemora gol pelo Copenhagen (Foto: Divulgação Copenhagen)

    Robert, ex-Cruzeiro, segue na mira de clube português após recusa

    Mourinho, o novo treinador do Real Madrid

    Real Madrid busca outro nome do Benfica após chegada de Mourinho; veja

    Arthur com a camisa do Grêmio

    Barcelona, Seleção e mais: veja os números de Arthur, alvo do Corinthians

    Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (14/07)

    Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

    Palmeiras pode avançar em meta de vendas com valorização de zagueiro

    Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/07/2026)

    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França nas oitavas de final da Copa.

    França encara reta final mais difícil do que na Copa do Mundo de 2018

    Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Espanha segue caminho visando superar campanha mágica de 2010 na Copa

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Mbappé, o fragmentado: três Copas do Mundo, três versões e um craque geracional

    Lamine Yamal sorri durante entrevista coleitva antes de duelo entre Espanha e França

    Yamal diz que Espanha 'se vê como campeã' antes de semifinal da Copa contra a França