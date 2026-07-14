Técnico da Espanha revela sentimento com final da Copa do Mundo: 'Para escolhidos'
Seleção espanhola controlou ações e foi premiada após campanha gigante
A emoção tomou conta após a vitória da Espanha pelo placar de 2 a 0 sobre a França, nesta terça-feira (15), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, que classificou a equipe para a grande final da Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Luis de la Fuente exaltou o grupo e falou da confiança pelo segundo título mundial da história da Fúria.
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— Bom, agora é difícil descrever o que se sente. Acho que sinto algo parecido com a felicidade, do orgulho… Eu reitero mais uma vez o orgulho de dirigir uma equipe tão excepcional quanto esta. E a gente quer continuar a fazer as coisas melhores. Ainda temos um passo a mais (final) e vamos tentar conseguir esse passo — disse o técnico da Espanha.
A Espanha chega à final e premia um ciclo incrível sob o comando de Luis de la Fuente, que era comandante da seleção sub-23, depois foi alçado a principal, ganhou a Euro de 2024, foi vice da Liga das Nações e, agora, quer fazer história.
— Com certeza sim (vou comemorar). Agora tem muita tensão acumulada, é uma grande responsabilidade… Estamos na final da Copa do Mundo e isso é um luxo. É para escolhidos. Então a gente ainda tem que assimilar tudo isso. Quando começamos, não nessa Copa, mas quando começamos há três, quatro anos, com uma ideia, e essa ideia acabou nos fazendo bem. Ela nos trouxe até aqui. Estou muito orgulhoso — destacou.
A França chegou para a semifinal com 100% de aproveitamento e o melhor ataque da Copa do Mundo, com 16 gols marcados. A missão era muito difícil, mas a Espanha controlou o jogo e fez parecer apenas mais um compromisso qualquer.
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— Certamente foi o que falamos também lá dentro dos vestiários. Que hoje a gente enfrentava uma das melhores seleções do mundo. Esses jogadores sempre se superam porque mostram dia após dia esse compromisso com a sua generosidade, com a sua solidariedade, o seu talento. Vê-los jogar é um espetáculo, e eles fazem tudo parecer mais fácil. Difícil para os adversários, né? Então estou bastante orgulhoso, estou feliz. Agora vou me tranquilizando e entendendo onde estamos.
A Espanha fará a final da Copa do Mundo 2026 no domingo (19), às 16h (de Brasília), contra Inglaterra ou Argentina.
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