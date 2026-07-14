Eleito melhor em campo, Pedro Porro detalha plano da Espanha contra a França: 'Sabíamos'
Autor de um dos gols, lateral-direito comemora a classificação para a decisão
Destaque da vitória da Espanha por 2 a 0 sobre a França nesta terça-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo, Pedro Porro destacou o plano da equipe para desbancar os franceses. Autor de um dos gols e eleito o melhor jogador da partida no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), o lateral-direito comemorou a classificação para a decisão e dividiu os méritos com o restante do elenco.
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Segundo Porro, os espanhóis entraram em campo cientes das características da seleção francesa e conseguiram executar a estratégia traçada pela comissão técnica ao longo da partida. A ideia era controlar a posse de bola para reduzir os contra-ataques adversários.
— Bom, a gente sabia que um dos pontos que nos aproximava dessa final era ter a posse de bola. Sabíamos que contra a França esse era um dos pontos fortes deles, o contra-ataque, e estou muito feliz por como terminou a partida — avaliou o jogador.
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O defensor também falou sobre o significado da classificação para a final da Copa do Mundo. Ele afirmou que o resultado foi fruto do trabalho coletivo da equipe e destacou o desempenho da Espanha diante de um adversário que vinha fazendo boa campanha no torneio.
— É um sonho que se transformou em realidade. Pela atitude de toda a equipe desde o começo até o final, acredito que a gente fez um grande jogo. Fizemos tudo o que a gente tinha que fazer hoje para chegar e passar. A gente sabia que era uma seleção muito, muito difícil, que vem fazendo todas as coisas muito bem. Isso é tudo do nosso coletivo, não é nada meu. É simplesmente dar os parabéns a todos pelo partidaço que fizeram — celebrou.
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Porro ainda comentou a substituição no segundo tempo. O lateral afirmou que deixou o gramado por desgaste físico e ressaltou a confiança no elenco para manter o nível da equipe durante a partida.
— Não sei que minuto que eu acabei saindo, eu não aguentava mais. Simplesmente, como eu falei antes, sobretudo são os vinte e seis jogadores. O Marcos Llorente também estava ali, sabia que eu poderia continuar ou não. E eu estou entre todos esses, e agora é seguir. Agora é pensar na recuperação e ir com tudo para essa final — concluiu.
Com a vitória sobre a França, a Espanha garantiu vaga na decisão da Copa do Mundo e aguarda a definição do adversário na final do torneio. A outra finalista sai do duelo entre Inglaterra e Argentina, nesta quarta-feira (15).
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