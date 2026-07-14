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Campeão do mundo com a Argentina renova com a Roma

Jogador fez parte da equipe campeã do mundo da Argentina em 2022

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 15:41
Atualizado há 2 minutos
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Dybala em ação pela Roma
Dybala celebra gol pela Roma diante do Parma pela Serie A italiana (Foto: Divulgação / AS Roma)

A Roma anunciou nesta segunda-feira (13) a renovação de contrato de Paulo Dybala. O atacante argentino, de 32 anos, assinou um novo vínculo válido até junho de 2027 e seguirá defendendo o clube da capital italiana por, pelo menos, mais duas temporadas.

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    Dybala chegou à Roma em 2022, após encerrar sua passagem de sete temporadas pela Juventus. Desde então, tornou-se uma das principais referências técnicas da equipe e, ao longo de quatro temporadas, soma 140 partidas e 45 gols com a camisa giallorossa.

    Apesar da importância dentro do elenco, o argentino enfrentou dificuldades físicas nos últimos anos. Na temporada passada, passou por uma cirurgia no joelho em março e ficou cerca de quatro meses afastado dos gramados. Ao todo, disputou 27 partidas, sendo 17 como titular, o que gerou dúvidas sobre sua permanência no clube.

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    Campeão do mundo com a Argentina em 2022, Dybala atua no futebol italiano desde 2012, quando deixou o Instituto, de Córdoba, para defender o Palermo. Depois, transferiu-se para a Juventus, onde conquistou diversos títulos nacionais antes de seguir para a Roma.

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    • Retorno à Champions League

    A renovação acontece após uma temporada positiva da equipe comandada por Gian Piero Gasperini. A Roma terminou o Campeonato Italiano na terceira colocação e garantiu vaga na fase de liga da Champions League, retornando à principal competição europeia pela primeira vez desde a temporada 2018/19.

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    A estreia dos giallorossi na Serie A 2026/27 está marcada para o dia 24 de agosto, quando recebem a Fiorentina no Estádio Olímpico de Roma.

    Dybala em ação pela Roma
    Dybala faz gol pela Roma diante do Parma pela Serie A italiana (Foto: Divulgação / AS Roma)

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