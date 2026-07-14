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Espanha é a segunda seleção a avançar à final da Copa com apenas um gol sofrido

Fúria dominou a França em Dallas e vai em busca do segundo título

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 18:36
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Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo
Espanha comemorando classificação à final da Copa do Mundo (Foto: Charlly Triballeau/AFP

A Espanha vem mostrando que, além do característico toque de bola e um ataque de alto volume, também trabalha a defesa para tornar-se referência. Assim, com muita organização, sofreu apenas um gol em sete jogos na Copa do Mundo e chegou até a final com campanha incontestável para buscar o segundo título de sua história após eliminar a França no AT&T Stadium, em Dallas.

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    Uma campanha como esta só havia sido registrada no Mundial de 2006, disputado na Alemanha, quando a campeã Itália havia sofrido apenas um gol até a final contra a França. Os italianos levaram a melhor nos pênaltis após o empate por 1 a 1.

    Os comandados de Luis de la Fuente, agora, miram o título, mas com o recorde isolado na Copa do Mundo — o primeiro foi com a minutagem sem sofrer gols, quebrada na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica. Caso conquiste o título contra Inglaterra ou Argentina, será a seleção campeã menos vazada da história.

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    • A Espanha já lidera tal estatística, com os dois gols sofridos em 2010, mas dividindo o posto com a França de 1998 e a Itália de 2006.

    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França (Foto: Odd Andersen / AFP)

    Espanha brilha

    O caminho da Espanha na Copa do Mundo 2026 começou com um empate sem gols diante de Cabo Verde, passou pela goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e fechou na fase de grupos com o 1 a 0 sobre o Uruguai. Necessidade de evolução, que foi sendo mostrada no mata-mata.

    Já na fase eliminatória, atropelou a Áustria por 3 a 0, passou por Portugal com a vitória por 1 a 0 e levou gol da Bélgica (na vitória por 2 a 1) aos 40 do primeiro tempo, quando registrou 648 minutos sem ser vazada — contando o último de 2022, na eliminação para Marrocos nos pênaltis após o 0 a 0 no tempo regulamentar.

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    Na semifinal contra a poderosa França, o melhor ataque com 16 gols e 100% de aproveitamento não superou a força de uma geração poderosa. Os franceses pouco assustaram a meta defendida por Unai Simón e entraram "na roda", caindo no toque de bola envolvente da Espanha. No grande jogo da edição, a França foi presa fácil. Espanhóis na grande final, que será disputada no domingo (19) contra Inglaterra ou Argentina.

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