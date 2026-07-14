logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Deschamps critica arbitragem após França x Espanha: 'Esse árbitro tem nível?'

Treinador também admitiu superiodade do adversário

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 19:10
Favorite o Lance! no Google
Deschamps em coletiva da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Deschamps em coletiva da França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Didier Deschamps deixou o gramado de Dallas frustrado com a eliminação da França para a Espanha por 2 a 0, nesta terça-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo. Apesar de admitir que os Bleus ficaram abaixo do adversário, o treinador também criticou a atuação da arbitragem comandada por Ivan Barton.

  • Cherki cercado por meias da Espanha na Copa do Mundo

    Cherki é sincero após eliminação em França x Espanha: ‘Decepção enorme’

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 minutos
  • Cherki, Olise e Henandez em ação pela França na Copa do Mundo

    Web revive fala de astro francês após eliminação na Copa do Mundo: ‘Arrogância’

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos
  • Lamine Yamal com a mão direita na cabeça

    Atuação de Lamine Yamal contra França repercute: ‘Todo mundo é’

    Copa do Mundo 2026
    Há 32 minutos

    • ➡️Decisão da arbitragem em França x Espanha causa revolta: 'Inacreditável'

    Em entrevista após a partida, o técnico afirmou que não queria atribuir a derrota exclusivamente ao juiz, mas colocou em dúvida se o árbitro tinha nível para comandar uma semifinal de Mundial.

    continua após a publicidade

    — A responsabilidade é nossa, não quero culpar ninguém. Mas faço uma pergunta, sem responder: será que esse árbitro tem nível para apitar uma semifinal de Copa do Mundo? Tivemos algumas situações... Não estou dizendo isso apenas porque perdemos hoje. Houve vários lances que acabaram sendo desfavoráveis para nós — declarou.

    Deschamps admite superioridade da Espanha

  • Oyarzabal comemora gol com braço erguido

    Brasil já venceu base da Espanha em final; saiba quando

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Lamine Yamal apontando para Keyne, seu irmão na arquibancada da Copa do Mundo

    Reação de Keyne, irmão de Yamal, em vitória da Espanha viraliza; veja

    Fora de Campo
    Há 8 minutos
  • Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026

    Imprensa espanhola exalta classificação da Espanha na Copa do Mundo: 'Lição'

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 minutos

    • Mesmo com as reclamações, o comandante francês reconheceu que a Espanha foi superior durante o confronto e mereceu a classificação para a decisão.

    continua após a publicidade

    — Ainda temos outra partida daqui a quatro dias, mesmo que não seja aquela que esperávamos disputar. Os jogadores estão devastados. Precisamos reconhecer que estivemos um nível abaixo diante de uma equipe que controlou muito bem o jogo. A principal razão da derrota é que jogamos abaixo do nosso nível. Criamos menos do que poderíamos, cometemos erros técnicos e desperdiçamos passes que poderiam ter originado oportunidades de gol — afirmou.

    Próximo jogo da França

    A derrota encerrou a tentativa da França de chegar à terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Campeões em 2018 e vice-campeões em 2022, os Bleus agora disputarão o terceiro lugar, no sábado (17), contra o perdedor de Argentina x Inglaterra.

    continua após a publicidade
    Cherki lamenta eliminação da Franca na Copa do Mundo de 2026
    Cherki lamenta eliminação da Franca na Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🤑 Aposte nos jogos das semifinais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Donald Trump e Gianni Infantino

    Copa do Mundo 2026

    Infantino é denunciado ao COI por interferência de Trump na Copa do Mundo

    Há 15 minutos
    Jogadores da Ingalterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Wonderwall: o que diz a letra do hit que embalou a campanha da Inglaterra na Copa?

    Há 17 minutos
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Espanha revela sentimento com final da Copa do Mundo: 'Para escolhidos'

    Há 20 minutos
    Olise durante partida entre França e Espanha na semifinal da Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Atuação de Olise em França x Espanha repercute: 'Assustador'

    Há 28 minutos
    Cherki, Olise e Henandez em ação pela França na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Web revive fala de astro francês após eliminação na Copa do Mundo: 'Arrogância'

    Há 29 minutos
    Cherki cercado por meias da Espanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Cherki é sincero após eliminação em França x Espanha: 'Decepção enorme'

    Há 30 minutos
    Mais LANCE!
    Lamine Yamal com a mão direita na cabeça

    Atuação de Lamine Yamal contra França repercute: 'Todo mundo é'

    Pedro Porro, com uniforme branco, ergue os punhos e sorri com classificação à final da Copa do Mundo

    Eleito melhor em campo, Pedro Porro detalha plano da Espanha contra a França: 'Sabíamos'

    Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo

    Espanha é a segunda seleção a avançar à final da Copa com apenas um gol sofrido

    Dembélé com olhar sério após derrota da França

    Dembélé é vítima de 'maldição da Bola de Ouro' após queda da França na Copa

    Harry Kane em ação pela Inglaterra e Lionel Messi em ação pela Argentina

    Inglaterra x Argentina: confrontos diretos e retrospecto em Copas do Mundo

    Mbappé reclama em Espanha x França

    Mbappé vira assunto após queda da França para a Espanha: 'Primeira vez'

    Jogadores da Espanha comemorando abraçados

    França x Espanha: veja os melhores momentos do jogo da semifinal da Copa do Mundo

    Mbappé triste após gol da Espanha na Copa do Mundo

    Derrota para Espanha derruba longa invencibilidade da França em Copas do Mundo

    Mbappé em França x Senegal (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    França fora da final: quando é a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo?