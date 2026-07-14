Deschamps critica arbitragem após França x Espanha: 'Esse árbitro tem nível?' Treinador também admitiu superiodade do adversário

Didier Deschamps deixou o gramado de Dallas frustrado com a eliminação da França para a Espanha por 2 a 0, nesta terça-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo. Apesar de admitir que os Bleus ficaram abaixo do adversário, o treinador também criticou a atuação da arbitragem comandada por Ivan Barton.

➡️Decisão da arbitragem em França x Espanha causa revolta: 'Inacreditável'

Em entrevista após a partida, o técnico afirmou que não queria atribuir a derrota exclusivamente ao juiz, mas colocou em dúvida se o árbitro tinha nível para comandar uma semifinal de Mundial.

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— A responsabilidade é nossa, não quero culpar ninguém. Mas faço uma pergunta, sem responder: será que esse árbitro tem nível para apitar uma semifinal de Copa do Mundo? Tivemos algumas situações... Não estou dizendo isso apenas porque perdemos hoje. Houve vários lances que acabaram sendo desfavoráveis para nós — declarou.

Deschamps admite superioridade da Espanha

Mesmo com as reclamações, o comandante francês reconheceu que a Espanha foi superior durante o confronto e mereceu a classificação para a decisão.

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— Ainda temos outra partida daqui a quatro dias, mesmo que não seja aquela que esperávamos disputar. Os jogadores estão devastados. Precisamos reconhecer que estivemos um nível abaixo diante de uma equipe que controlou muito bem o jogo. A principal razão da derrota é que jogamos abaixo do nosso nível. Criamos menos do que poderíamos, cometemos erros técnicos e desperdiçamos passes que poderiam ter originado oportunidades de gol — afirmou.

Próximo jogo da França

A derrota encerrou a tentativa da França de chegar à terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Campeões em 2018 e vice-campeões em 2022, os Bleus agora disputarão o terceiro lugar, no sábado (17), contra o perdedor de Argentina x Inglaterra.

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Cherki lamenta eliminação da Franca na Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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