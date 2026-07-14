Espanha mantém esquema para semifinal da Copa com a França; veja escalação
Equipes jogam por vaga na grande final da Copa do Mundo
A Espanha está escalada para o grande confronto desta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), com a França, valendo vaga na final da Copa do Mundo 2026. O técnico Luis de la Fuente manteve a estrutura para o jogo no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.
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De la Fuente optou por não mexer no time inicial da partida contra a Bélgica, pela fase de quartas de final. Pedri, um dos destaques da geração, segue fora e como opção no banco para a entrada de Fabián Ruiz.
Um pouco mais à frente, Dani Olmo jogará como a referência do meio-campo, com Merino, herói das duas últimas classificações, ainda na reserva. O ataque foi mantido, apesar das expectativas por mudança.
Com isso, a Espanha vai a campo com: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.
Do outro lado, a França, comandada por Didier Deschamps, está escalada com: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouamémi, Rabiot e Olise; Dembélé, Barcola e Mbappé.
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Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
Veja mais sobre Espanha x França:
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Espanha
Copa do Mundo 2026 – semifinal
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)
🚩 Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)
🖥️ VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
⚽ESCALAÇÕES
🔵 França (Técnico: Didier Deschamps)
Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouamémi, Rabiot e Olise; Dembélé, Barcola e Mbappé.
🔴 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.
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