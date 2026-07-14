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Espanha mantém esquema para semifinal da Copa com a França; veja escalação

Equipes jogam por vaga na grande final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:45
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Luis de la Fuente não promoveu mudanças na Espanha
Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

A Espanha está escalada para o grande confronto desta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), com a França, valendo vaga na final da Copa do Mundo 2026. O técnico Luis de la Fuente manteve a estrutura para o jogo no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

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    De la Fuente optou por não mexer no time inicial da partida contra a Bélgica, pela fase de quartas de final. Pedri, um dos destaques da geração, segue fora e como opção no banco para a entrada de Fabián Ruiz.

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    Com isso, a Espanha vai a campo com: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.

    Do outro lado, a França, comandada por Didier Deschamps, está escalada com: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouamémi, Rabiot e Olise; Dembélé, Barcola e Mbappé.

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    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
    Luis de la Fuente em entrevista coletiva antes de França x Espanha (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    🔥 SuperOdd 5x para a vitória da França contra a Espanha
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    Veja mais sobre Espanha x França:

    ✅ FICHA TÉCNICA

    França 🆚 Espanha
    Copa do Mundo 2026 – semifinal

    📆 Data e horário: terça-feira, 14 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)
    🚩 Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)
    🖥️ VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

    ⚽ESCALAÇÕES

    🔵 França (Técnico: Didier Deschamps)

    Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouamémi, Rabiot e Olise; Dembélé, Barcola e Mbappé.

    🔴 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

    Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.

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