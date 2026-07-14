AO VIVO: Assista ao duelo entre França e Espanha com o Lance!TV Duelo é válido pela fase semifinal da Copa do Mundo

Nesta terça-feira (14), França e Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília), pela fase semifinal da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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Direto da redação do Lance!, João Vidal e Thales Teixeira vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 15h15 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

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⚽ França x Espanha: como chegam as equipes?

A França, até o momento, confirmou o favoritismo sob a batuta de Kylian Mbappé. Com oito gols, o craque está empatado com Messi na artilharia da edição e o persegue na história do torneio (21 a 20 para o argentino). Depois de uma fase de grupos com 100% de aproveitamento e vitórias sobre Senegal, Iraque e Noruega, os Bleus atropelaram a Suécia e venceram uma guerra contra o Paraguai. Nas quartas, diante do Marrocos, a equipe de Didier Deschamps venceu o ferrolho com show das estrelas e avançou à fase atual.

Mbappé é o craque da França e esperança de gols contra a Espanha (Foto: Franck Fife/AFP)

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Já a Espanha chegou à Copa como uma das favoritas, mas até o momento, não conseguiu empilhar grandes atuações e tem definido os jogos com dificuldade. Depois de uma estreia com tropeço diante da surpreendente Cabo Verde, derrubou Arábia Saudita e Uruguai para confirmar o primeiro lugar. No mata-mata, duelou com a Áustria e avançou sem sustos, mas precisou suar nas oitavas no clássico ibérico contra Portugal e fez o gol da vitória já nos acréscimos da segunda etapa, por intermédio de Mikel Merino. Já nas quartas, superou a Bélgica com falha de Lammens e mais um gol de Merino, saindo do banco para decidir.

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Yamal é a esperança da Espanha contra a França (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

A bola rola para França e Espanha às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, Texas (EUA), pela semifinal da Copa do Mundo. Quem avançar espera o vencedor da outra semi, entre Argentina e Inglaterra, que acontece nesta quarta (15).



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