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AO VIVO: Assista ao duelo entre França e Espanha com o Lance!TV

Duelo é válido pela fase semifinal da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:53
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Nesta terça-feira (14), França Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília), pela fase semifinal da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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    Direto da redação do Lance!, João Vidal e Thales Teixeira vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 15h15 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

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    ⚽ França x Espanha: como chegam as equipes?

    A França, até o momento, confirmou o favoritismo sob a batuta de Kylian Mbappé. Com oito gols, o craque está empatado com Messi na artilharia da edição e o persegue na história do torneio (21 a 20 para o argentino). Depois de uma fase de grupos com 100% de aproveitamento e vitórias sobre Senegal, Iraque e Noruega, os Bleus atropelaram a Suécia e venceram uma guerra contra o Paraguai. Nas quartas, diante do Marrocos, a equipe de Didier Deschamps venceu o ferrolho com show das estrelas e avançou à fase atual.

  • Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.

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    • Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé é o craque da França e esperança de gols contra a Espanha (Foto: Franck Fife/AFP)

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    Já a Espanha chegou à Copa como uma das favoritas, mas até o momento, não conseguiu empilhar grandes atuações e tem definido os jogos com dificuldade. Depois de uma estreia com tropeço diante da surpreendente Cabo Verde, derrubou Arábia Saudita e Uruguai para confirmar o primeiro lugar. No mata-mata, duelou com a Áustria e avançou sem sustos, mas precisou suar nas oitavas no clássico ibérico contra Portugal e fez o gol da vitória já nos acréscimos da segunda etapa, por intermédio de Mikel Merino. Já nas quartas, superou a Bélgica com falha de Lammens e mais um gol de Merino, saindo do banco para decidir.

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    Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha
    Yamal é a esperança da Espanha contra a França (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

    A bola rola para França e Espanha às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, Texas (EUA), pela semifinal da Copa do Mundo. Quem avançar espera o vencedor da outra semi, entre Argentina e Inglaterra, que acontece nesta quarta (15).


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