Cherki é sincero após eliminação em França x Espanha: 'Decepção enorme' Jogador entrou no decorrer da partida

A eliminação da França diante da Espanha, por 2 a 0, na semifinal da Copa do Mundo, deixou um sentimento de frustração no elenco comandado por Didier Deschamps. Essa foi a última partida do treinador no comando. Após o jogo em Dallas, Rayan Cherki admitiu que os Bleus estiveram abaixo do esperado e não conseguiram impor o próprio estilo.

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— Nada funcionou hoje. Caso contrário, teria sido uma partida um pouco mais complicada para eles. A Espanha jogou o futebol dela, e nós não jogamos o nosso. Então, naturalmente, é uma decepção enorme — afirmou Cherki à "Cazé TV".

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A França teve dificuldades para criar durante boa parte da semifinal. A equipe terminou o primeiro tempo atrás no placar após o pênalti cometido por Lucas Digne em Lamine Yamal e convertido por Mikel Oyarzabal. Na segunda etapa, Pedro Porro ampliou para os espanhóis.

Cherki entrou aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Michael Olise, quando a França já perdia por dois gols. O meia tentou ajudar na construção ofensiva, mas os Bleus não conseguiram superar Unai Simón.

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O jogador também falou sobre o impacto emocional da queda. Segundo Cherki, o elenco francês entrou na competição com o objetivo de disputar o título e desejava encerrar a passagem de Deschamps com mais uma final.

— Claro que fica um gosto muito amargo, porque tínhamos o desejo de ir até o fim, tanto pelo treinador quanto por nós. Mas hoje é verdade que a decepção é imensa — completou.

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Espanha comemorando classificação à final da Copa do Mundo (Foto: Charlly Triballeau/AFP

Próximo jogo da França

A derrota encerrou a tentativa da França de chegar à terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Campeões em 2018 e vice-campeões em 2022, os Bleus agora disputarão o terceiro lugar, no sábado (17), contra o perdedor de Argentina x Inglaterra.

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