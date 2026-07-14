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Infantino é denunciado ao COI por interferência de Trump na Copa do Mundo

Presidente da Fifa teria descumprido princípios previstos na Carta Olímpica e no Código de Ética do Comitê Olímpico Internacional

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 19:04
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Donald Trump e Gianni Infantino
Donald Trump e Gianni Infantino (Foto: Jim Watson/AFP)

Presidente da Fifa, Gianni Infantino foi alvo de uma denúncia encaminhada ao Comitê Olímpico Internacional (COI) por suposta violação das regras de neutralidade política durante a Copa do Mundo. A representação foi apresentada pela organização de direitos humanos FairSquare, que cita a relação de Infantino com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tem como principal ponto o caso envolvendo o atacante Folarin Balogun.

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    A informação é do jornal estadunidense "New York Times". Segundo a entidade, Infantino teria descumprido princípios previstos na Carta Olímpica e no Código de Ética do COI ao tratar de temas políticos durante o torneio. O episódio mais recente apontado pela FairSquare envolve a suspensão da punição imposta a Balogun, que acabou liberado para disputar as oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica.

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    Expulso diante da Bósnia e Herzegovina, o atacante dos Estados Unidos havia recebido suspensão automática de uma partida, mas a sanção foi suspensa pelo Comitê Disciplinar da Fifa. A decisão ocorreu após uma ligação telefônica entre Donald Trump e Gianni Infantino durante a Copa. O presidente da entidade afirmou, posteriormente, que os órgãos disciplinares atuam de forma independente.

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    • A denúncia foi protocolada no COI porque Infantino integra o quadro de membros da entidade desde 2020. O Comitê Olímpico Internacional estabelece a neutralidade política como um dos princípios fundamentais do Movimento Olímpico, exigindo que dirigentes esportivos respeitem essa diretriz.

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    Ainda de acordo com a reportagem do "Times", fontes afirmaram que a decisão de suspender a punição de Balogun foi tomada exclusivamente por Mohammad Al Kamali, presidente do Comitê Disciplinar da Fifa. Segundo o levantamento, esta teria sido a primeira vez em casos disciplinares publicados que o dirigente decidiu sozinho sobre um processo dessa natureza.

    Até o momento, a Fifa não apresentou explicações sobre os motivos que levaram à suspensão da punição aplicada ao atacante norte-americano.

    Balogun entrou em campo nas oitavas de final contra a Bélgica após a liberação. Os Estados Unidos foram derrotados por 4 a 1 e acabaram eliminados da Copa do Mundo. O caso passou a ser um dos principais temas de debate sobre a atuação da Fifa durante o torneio e agora também será analisado no âmbito do Comitê Olímpico Internacional.

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    Donald Trump e Gianni Infantino Copa do Mundo
    Presidente dos EUA, país-sede da Copa do Mundo, Donald Trump posa ao lado de Gianni Infantino (Foto: Divulgação/ Fifa)

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