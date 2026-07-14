Infantino é denunciado ao COI por interferência de Trump na Copa do Mundo Presidente da Fifa teria descumprido princípios previstos na Carta Olímpica e no Código de Ética do Comitê Olímpico Internacional

Presidente da Fifa, Gianni Infantino foi alvo de uma denúncia encaminhada ao Comitê Olímpico Internacional (COI) por suposta violação das regras de neutralidade política durante a Copa do Mundo. A representação foi apresentada pela organização de direitos humanos FairSquare, que cita a relação de Infantino com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tem como principal ponto o caso envolvendo o atacante Folarin Balogun.

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A informação é do jornal estadunidense "New York Times". Segundo a entidade, Infantino teria descumprido princípios previstos na Carta Olímpica e no Código de Ética do COI ao tratar de temas políticos durante o torneio. O episódio mais recente apontado pela FairSquare envolve a suspensão da punição imposta a Balogun, que acabou liberado para disputar as oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica.

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Expulso diante da Bósnia e Herzegovina, o atacante dos Estados Unidos havia recebido suspensão automática de uma partida, mas a sanção foi suspensa pelo Comitê Disciplinar da Fifa. A decisão ocorreu após uma ligação telefônica entre Donald Trump e Gianni Infantino durante a Copa. O presidente da entidade afirmou, posteriormente, que os órgãos disciplinares atuam de forma independente.

A denúncia foi protocolada no COI porque Infantino integra o quadro de membros da entidade desde 2020. O Comitê Olímpico Internacional estabelece a neutralidade política como um dos princípios fundamentais do Movimento Olímpico, exigindo que dirigentes esportivos respeitem essa diretriz.

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Ainda de acordo com a reportagem do "Times", fontes afirmaram que a decisão de suspender a punição de Balogun foi tomada exclusivamente por Mohammad Al Kamali, presidente do Comitê Disciplinar da Fifa. Segundo o levantamento, esta teria sido a primeira vez em casos disciplinares publicados que o dirigente decidiu sozinho sobre um processo dessa natureza.

Até o momento, a Fifa não apresentou explicações sobre os motivos que levaram à suspensão da punição aplicada ao atacante norte-americano.

Balogun entrou em campo nas oitavas de final contra a Bélgica após a liberação. Os Estados Unidos foram derrotados por 4 a 1 e acabaram eliminados da Copa do Mundo. O caso passou a ser um dos principais temas de debate sobre a atuação da Fifa durante o torneio e agora também será analisado no âmbito do Comitê Olímpico Internacional.

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Presidente dos EUA, país-sede da Copa do Mundo, Donald Trump posa ao lado de Gianni Infantino (Foto: Divulgação/ Fifa)

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