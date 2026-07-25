Ex-Santos e Palmeiras, Kazu marca aos 59 anos e ajuda time em classificação no Japão
Jogador iniciou carreira na década de 80 e segue em atividade
Aos 59 anos, Kazuyoshi "Kazu" Miura voltou a mostrar que a idade não diminuiu sua paixão pelo futebol. Neste sábado (25), o atacante marcou um dos gols da goleada do Fukushima United por 7 a 0 sobre o Iwaki Furukawa e foi decisivo na classificação da equipe para a Copa do Imperador, principal torneio eliminatório do futebol japonês.
Titular na partida, Kazu balançou as redes no segundo tempo ao completar de primeira um cruzamento rasteiro vindo da linha de fundo. O gol foi o quinto da goleada que garantiu ao Fukushima United a vaga como representante de sua província na competição nacional.
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Veterano segue em atividade no Japão
Desde o ano passado, Kazu defende o Fukushima United, equipe que disputa a terceira divisão do Campeonato Japonês. Mesmo próximo dos 60 anos, o atacante segue atuando profissionalmente e ampliando uma carreira que atravessa décadas.
O duelo deste sábado funcionou como uma decisão regional, definindo qual clube conquistaria a vaga na Copa do Imperador.
Veja gol de Kazu Miura
Tradução: O GOL de Kazuyoshi Miura (59 anos e 149 dias) como titular do Fukushima United FC (3ª Divisão) contra o Iwaki Furukawa FC (6ª Divisão) em uma partida oficial, garantindo a classificação de sua equipe para a Copa do Imperador !!! REI KAZU
Passagem pelo futebol brasileiro
Antes de construir sua história no Japão, Kazu teve uma longa passagem pelo futebol brasileiro. Entre o fim da década de 1980 e o início dos anos 1990, o atacante vestiu as camisas de Juventus-SP, Santos, Palmeiras, Matsubara-PR, Coritiba, CRB e XV de Piracicaba.
A passagem pelo Santos é uma das mais lembradas no Brasil e faz parte da trajetória de um dos jogadores mais longevos da história do futebol profissional.
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