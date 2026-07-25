Messi frustra americanos e desfalca Jogo das Estrelas da MLS de novo Argentino não participará do evento pelo terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, Lionel Messi não participará do Jogo das Estrelas da MLS, conforme confirmado pela liga norte-americana. Dessa vez, o astro de 39 anos foi dispensado por acordo com a organização para se recuperar da disputa da Copa do Mundo, na qual a Argentina foi derrotada por 1 a 0 pela Espanha na final, realizada no último domingo (18).

— Antes do início da temporada de 2026, a Major League Soccer e a Associação de Jogadores da MLS concordaram que, após a eliminação de um jogador da Copa do Mundo, os clubes teriam conversas individuais com cada atleta para definir o cronograma adequado de descanso e de retorno aos treinos e às competições. Em conformidade com esse acordo, Rodrigo De Paul e Lionel Messi serão dispensados ​​de participar do MLS All-Star Game de 2026 — informou a liga em comunicado.

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Em 2024, Messi não participou do evento devido a uma lesão no tornozelo sofrida na final da Copa América. Em 2025, o motivo alegado pelo craque do Inter Miami foi o controle de carga por desgaste físico, mas o argentino acabou suspenso pela MLS, que exigia uma justificativa médica oficial que corroborasse com a necessidade de se ausentar do jogo.

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Do que se trata o evento que não terá Messi?

O Jogo das Estrelas da MLS segue a tradição de outras ligas americanas, como a NBA. O evento prevê a realização de um desafio de habilidades com grandes astros na terça-feira (28) e, no dia seguinte, um duelo entre os melhores atletas da liga americana e do Campeonato Mexicano. O elenco que representará o time dos EUA foi escolhido por votações com torcedores e técnicos. Em 2026, as atividades serão em Charlotte, na Carolina do Norte.

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Elenco da MLS para o Jogo das Estrelas: